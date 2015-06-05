AKP için oy çalan sandık başkanına 5 yıl hapis!

30 Mart Yerel seçimlerde İstanbul Kağıthane'de yaşanan oy hırsızlıklarına ilişkin açılan 35 davada ilk karar çıktı. AKP lehine oy çaldığı tespit edilen sandık başkanı Ebru Doğan Katar, 5 yıl hapis cezasına çarptıldı. Kağıthane'de incelenen 50 sandığın 36'sında tahrifat tespit edilmişti.

Göksel Genç'in Zaman'da yer alan haberine göre, CHP Kâğıthane İlçe Başkanlığı, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından, Kâğıthane’deki sandıkların yeniden sayılması için Kâğıthane İlçe Seçim Kurulu’na şikâyette bulunmuştu. Dilekçeyi dikkate alan kurul, Kâğıthane’de incelediği 50 sandıktan 36’sında tahrifat tespit etmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.