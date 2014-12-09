'Kağıthane'deki seçimlerde sandıklarda birçok değişiklik yapılmış'

30 Mart yerel seçimlerinde Kağıthane'de seçim sonuçlarının AKP lehine değiştirildiği iddialarına ilişkin, 29 sandık başkanı ayrı ayrı açılan davalarda 5 ila 8'er yıl arası hapis cezası istemleriyle yargılanıyor.

Bugünkü duruşmada tutuksuz sanıklardan Necmeddin Kara da hazır bulundu.

Kimlik tespitinde öğretmen olduğunu söyleyen Kara, hakkındaki suçlamaları redderek, 1060 No'lu sandık başkanı olduğunu ifade etti.

'Çok kalabalıktı, polis de vardı'

Kara şunları söyledi: "Seçim sonuçlarını ve sandığı teslim etmek için seçim kuruluna geldim. Zaten çok kalabalıktı. Yanımızda polis de vardı. Sandıkta görevli diğer üyeler yanımızdan ayrıldı. Sadece bir üye benimle birlikte geldi. Ben sandığı teslim ederken iptal edilen oylarla ilgili olarak hesapların tutmadığı bana söylendi. 1 oy ve başka bir kısımda da 8 oyluk iptallerimiz vardı. Oradaki görevli bana denkleştirme yapılacağını, üstteki iptalin altları da etkilediği söyleyip paraf etmemi söyledi. Ben dediğini yaptım.



Soruşturma aşamasında gördüm ki benim yaptığım 1 ve 8 oyluk değişiklikler değil, birçok değişiklik yapılmış, bunları ben yapmadım. Söz konusu evrakları ben Mustafa Püne ve Zafer Eraslan isimli şahıslara teslim ettim. Bu şahıslar yan masada bulunan bir gruba hakimler grubuna danıştı, onlarda mutabakat verdi bu 1 ve 8 oylarla ilgili olarak paraf etmem uygun görüldü."

CHP Kağıthane İlçe Başkanı: Seçilemedim, mağdurum

CHP Kağıthane İlçe Başkanı Avukat Zeynel Öztürk de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek davaya katılmak istediğini belirtti. Katılma talebinde bulunan Cemil Çelik de yapılan seçimlerde belediye meclisi 13. sıradaki CHP adayıydım. Seçimlerde tüm seçmenlerime bütün oylara sahip çıkacağımıza ilişkin söz verdim. Ancak bazı şeyler yaşandı, açılan davanın mağduruyum. Davaya katılmak istiyorum. Bu seçimlerde seçilemedim" diye konuştu.

CHP'nin davaya katılma talebi kabul edildi

DHA'nın haberine göre, suçtan zarar görme olasılığı karşısında müşteki CHP'nin ve Cemil Çelik'in davaya katılmalarına karar veren mahkeme, Kağıthane İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na yazı yazılarak sanığın savunmasında geçen Mustafa Püne ve Zafer Eraslan'ın seçimlerde görevli olup olmadığının bildirilmesine, olumlu cevap gelmesi durumunda bu şahısların tanık olarak duruşmaya çağrılmalarına hükmetti. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmaya erteledi.

Sanıkların 8'er yıla kadar hapsi isteniyor

CHP Kağıthane İlçe Başkanı Avukat Zeynel Öztürk, 30 Mart yerel seçimlerinde 36 sandıkta seçim sonuçlarının AKP lehine değiştirildiği iddia ederek itiraz etti. İddianamede, itiraz üzerine Kağıthane İlçe Seçim Kurulu'nca yapılan incelemede birçok sandıkta oylara eklemeler yapıldığı, bu eklemelerin yazılar karalanarak kimi yerde okunmaz hale getirilerek, rakam ve yazı ile ilaveler yapıldığı belirterek suç duyurusunda bulunduğu anlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da sandık sayısının fazla olması nedeniyle 36 sandık için ayrı ayrı soruşturma başlattı.



Soruşturma sonucunda 29 sandığa ilişkin, 29 sandık başkanı hakkında ayrı ayrı davalar açıldı. İddianamede sanıkların atılı suçu işlediği yönünde yeterli şüphe oluştuğu belirtilerek, "Seçim sonucunu değiştirmek" ve "Sahte tutanak düzenlemek" suçlarından 5'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.