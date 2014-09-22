Bilirkişi raporu: 30 Mart'ta Kağıthane'de oylar değiştirildi

Bilirkişi raporu 30 Mart yerel seçimlerinde Kağıthane ilçesinde oyların AKP lehine değiştirildiğini tespit etti.

Kağıthane'de 30 Mart yerel seçimlerinde oyların AKP lehine değiştiridiği iddialarına ilişkin bir çok dava açıldı. İddialara yönelik olarak CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı'da Kağıthane'deki sandıkların yeniden sayılması için Kağıthane İlçe Seçim Kurulu'na şikayette bulunmuştu. Dilekçeyi dikkate alan kurul, Kağıthane'deki sandıklarda incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde 50 sandıktan 36'sında tahrifat tespit eden kurul savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından görevli beş savcının yürüttüğü soruşturmada savcılar tahrifat yapıldığı kesinleşen 36 sandıktan 22'sine dava açarken, altı soruşturmaya takipsizlik verdi. Takipsizlik gerekçelerinde, seçim sandıklarında yapıldığı belirtilen tahrifatın bir veye iki gibi düşük düzeyde kaldığı belirtildi. Geriye kalan 8 sandık için soruşturmalar devam ediyor.

CHP'ye Sandıktan 101 Oy, Tutanakta 1 Oy

Taraf gazetesinden Aysun Yazıcı'nın haberine göre; davalardan sadece bir tanesi olan 1057 nolu sandığın iddianamesinde, CHP’ye çıkan oyun; 84 iken listeye 4 diye yazıldığı, AKP’ye çıkan 141 oyun da listeye 221 olarak yazıldığı vurgulandı. İlçe Seçim Kurulu’nun sandıklarla ilgili ihbarında, bu sandık için CHP’ye 80 oyun eklenmesi istendi. 1033 nolu sandığın iddianamesinde ise, CHP’ye 101 oy çıktığı, ancak tutanağa sadece 1 oy diye geçtiği, AKP oylarının ise 91 olduğu halde tutanağa 191 olarak yazıldığı vurgulandı.

İddianamede, her sandık için ayrı ayrı alınmış bilirkişi raporları yer aldı. Raporlarda, tahrifat yapıldığı, sandıktan çıkan oy rakamlarının karalama ve ilave suretiyle değiştirildiği ifade edildi.

İddianamelerde, sandık başkanları “sanık” olarak yer aldı. “Görevi kötüye kullanma” ve “Seçim sonuçlarını değiştirme veya seçim tutanaklarını sahte olarak düzenleme” suçlamasından 10 yıla kadar hapis cezası istenen sandık başkanlarından S.G. skandal bir ifade verdi.

Sanık: Aç, susuz ve yorgundum

Sanık ifadesinde, ilçe seçim kuruluna teslim etmeleri gereken evrakı partililere teslim ettiğini söyledi. Seçim günü aç, yorgun ve susuz olduğunu dile getiren S.G., “Ben o an şoke oldum. Partili kişilerin bizim ilçe seçim kuruluna teslim etmemiz gereken evrakı aldığını o an öğrenmiş oldum. Benim tahrifat yapmaktan herhangi bir menfaatim olamaz. Bir eğitimciyim" diyerek yasal olmayan işleme bilerek katılmasının söz konusu olamayacağını söyledi.

Seçimlerin yenilenmesi gerek

İddianamelerde “mağdur” sıfatıyla yer alan CHP Kâğıthane İlçe Başkanlığı, davalara “müdahil” olmak için mahkemelere dilekçe verdi. CHP Kağıthane İlçe Başkanı Zeynel Öztürk, sahtecilik olayında sandık başkanlarının tek başına tahrifatı yapmadıklarını, sahtecilikte Seçim Kurulu’nun da olduğunu iddia ederek, Kağıthane seçimlerinin yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Öztürk, “36 tane sandık görevlisinin tek başına, ‘Hadi biz CHP’den 100 oy alalım, AKP’ye verelim’ diye bir şey yaptıklarını sanmıyorum" diyerek seçimlerin yenilenmesi gerektiğini söyledi. Yargı süreci uzun süreceğinden yargılamanın neredeyse bir sonraki seçime kadar devam edebileceğine dikkat çeken Öztürk, "O zaman iyi bir karar çıksa bile uygulanamaz hale gelecek. Normalde, bu davalar açıldığı anda YSK’nın anında olaya el koyup seçimi iptal ettirmesi lazım. Hukuk devleti olsak çoktan Kağıthane seçimi yenilenirdi” diye konuştu.