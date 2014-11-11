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Yaşam

Kağıthane'de TIR üst geçide çarptı

Art arda yaşanan üst geçit kazalarına bir yenisi daha eklendi

11 Kasım 2014 16:34

Kağıthane 28 Nisan Caddesi girişindeki altgeçitte meydana gelen olayda, Erol Abanoz TIR’ı ile yük almak için Kağıthane’ye giderken 28 Nisan Caddesi girişinde alt geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kupası ile dorsesi birbirinden ayrılan TIR olay yerinde kaldı. Yaklaşık 5 saat alt geçitte kalan TIR nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. TIR tamir edildikten sonra alt geçitten çıkarıldı.

 

'Geçerim sandım geçemedim'

 

TIR sürücüsü Erol Abanoz, "Hadımköy’den geliyorum. Buradan yük alıp Ambarlı’ya gidecektim Sabahleyin geçerim diye tahmin ettim ama geçemedim. Alt geçitte kaldım. Buranın yüksekliği 3.90 metre, TIR’ın yüksekliği 4.10 metre geçerim sandım ama geçemedim" dedi.

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