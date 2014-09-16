TIR şoförü taşıdığı yükü hesaba katmadı, çarptığı üst geçit yıkıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iş makinesi taşıyan TIR'ın çarpması sonucu demir üst geçit yıkıldı. O sırada köprüden kimsenin geçmemesi ve yolda araç bulunmaması olası bir faciayı önledi.

CHA’da yer alan habere göre, kaza, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Başiskele Belediyesi'ne ait bir iş makinesini taşıyan 41 KK 117 plakalı çekici TIR'ı, cadde üzerinde bulunan demir üst geçidi çarptı.

Çarpmanın etkisiyle üst geçit büyük bir gürültü ile TIR'ın üzerine ve yola yıkıldı. Bu sırada üst geçitte kimsenin olmaması ve yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Yıkılma sırasında üst geçidin ayaklarında bulan bir ağaç da kırıldı. Olayın ardından yol trafiğe ve yayalara kapatıldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Vatandaşlar, iş makinesini taşıyan TIR'ın üst geçide çarptığını, çarpmanın etkisiyle geçidin büyük bir gürültü ile yıkıldığını söyledi.

Görevlilerin çalışması sonucu üst geçidin demir parçaları yol kenarına çekildi. Çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.