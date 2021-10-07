Kağıthane'de seyyar satıcıyı darp eden zabıta açığa alındı

İstanbul Kağıthane’de zabıta, kendisine tekme atan seyyar satıcıyı yumrukladı. Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen olay sonrası zabıta memuru inceleme ve soruşturma için açığa alındı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi’nde meyve satarak geçimini sağlamaya çalışan bir gencin zabıta memuru tarafından saldırıya uğrayarak darp edildiği görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı.

Kağıthane Belediyesi’nden açıklama

Yaşanılan olayın sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından yazılı açıklama yapan Kağıthane Belediyesi, zabıta memurunun açığa alındığını duyurdu. Açıklamada şunlara yer verildi:

“Zabıta ekiplerimiz seyyar satıcıyı, tezgahını yol güzergahından kaldırması ve başka yere taşıması için uyarmıştır”

“Kağıthane'de pazar yerlerinde halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde seyyar satıcı bir kişinin tezgahını vatandaşların yol güzergahına koyduğu tespit edildi. Zabıta ekiplerimiz seyyar satıcıyı, tezgahını yol güzergahından kaldırması ve başka yere taşıması için uyarmıştır. Çevredeki vatandaşlar da tezgahın yolu kapattığı gerekçesiyle işportacıdan şikayetçi olmuş ve durumu zabıta ekiplerimize bildirmişlerdir.

“İşportacı uyarıları dikkate almayarak, önce hakaret etmiş, ardından tekme atarak zabıta memurumuzun yaralanmasına neden olmuştur”

Uyarı sonucu seyyar satıcı tezgahını başka bir yere taşımış ancak zabıta ekiplerimiz alandan ayrılınca; bunu fırsat bilerek tezgahını yeniden yasak olan yere koymuştur. Durumu fark eden zabıta ekiplerimiz seyyar satıcıyı ikinci kez uyarmış; ama işportacı uyarıları dikkate almayarak, önce hakaret etmiş, ardından tekme atarak zabıta memurumuzun yaralanmasına neden olmuştur. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere ortada herhangi bir müdahale yokken seyyar satıcının fiili saldırıya geçtiği görülmektedir. Önce hakaret ve ardından fiili saldırıya uğrayan zabıta memurumuz kendini savunmak amacıyla anlık tepki göstererek seyyar satıcıya müdahalede bulunmuştur. Olay, diğer zabıta memurlarımızın araya girmesiyle yatıştırılmıştır. Kağıthane Belediyesi olarak yaşanan bu olayı elbette ki tasvip etmiyoruz. Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır.”

TIKLAYIN - Kağıthane'de zabıta şiddeti; meyve satıcısını darp etti