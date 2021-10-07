Kağıthane'de zabıta şiddeti; meyve satıcısını darp etti

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi’nde meyve satarak geçimini sağlamaya çalışan bir gencin zabıta memuru tarafından saldırıya uğrayarak darp edildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Tepkilerin üzerine Kağıthane Belediyesi’nden açıklama geldi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için zabıta memuru açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur” açıklamasında bulundu.