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Yaşam

Kağıt kesiği neden daha fazla acır?

Kağıt kesikleri cildin yüzeyindeki acı reseptörlerini daha fazla harekete geçiriyor

30 Haziran 2016 17:55

Kağıt kesiği her zaman başka yaralardan çok daha fazla acır, sızısı da iyileşene kadar hiç geçmez. Bir jilet, çivi, ya da cam kesiği kağıt kesiği kadar acıtmaz. Bunun nedeni kağıt kesiklerinin cildin yüzeyinde bulunan acı reseptörlerini daha fazla harekete geçirmesi.

 

Kağıt kesikleri zararsızdır

 

Ayrıca kağıt kesikleri genellikle ellerde oluyor ve el bölgesi de diğer bölgelere göre duyusal reseptörlerin daha fazla olduğu bir bölge. Ancak tüm bu acısına rağmen kağıt kesiklerinin iyi bir yanı da var. Kağıt kesikleri her zaman daha zararsızdır ve komplikasyon olmadan iyileşirler.

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Kağıt kesiği neden acıtıracıacı reseptörleri

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