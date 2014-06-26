Kağıdın liderliği sona eriyor; okuyucu 'internet gazeteciliği' diyor

İngiltere medya denetim kurumu Ofcom'un son verilerine göre, ülkede haberleri internet siteleri ve cep telefonu uygulamalarından okuyanların sayısı, gazetelerden okuyanların sayısını geçti.

Türkiye'deki RTÜK'ün İngiltere karşılığı olan Ofcom'un yıllık haber tüketimi araştırmasına göre, İngiliz toplumunun yüzde 41 haberleri internetten okuyor, yüzde 40'ı da gazetelerden.

Kurum, en yaygın haber takip aracının hala televizyon olduğuna dikkat çekerken, haberlere televizyondan ulaşanların oranının yüzde 75 olduğunu belirtiyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, internet haberciliği yine de listenin en üst sırasında bulunmasa da, araştırma hızla yükselen bir araç olduğunu gösteriyor.

İngiltere'de internet haberciliğinin dışında son bir senede hızla yükselen bir diğer alan da radyo yayıncılığı oldu.

Ofcom'un verilerine göre 2013'te yüzde 35 olan radyo haberlerini tüketim oranı, son bir senede yüzde 36'ya çıktı. İnternetten haber takip edenlerin oranı 2013'te yüzde 32 iken bu rakam bir yıl içinde yüzde 41'e sıçradı.

Gazetelerin tüketiminde ise bir değişiklik olmadı.

Sosyal medyadan haber takibi

Medya denetim kurumu Ofcom, internet haberciliğindeki sıçrayışın genç nüfusun tüketim alışkanlıklarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

Yaşları 16 ila 24 arasında değişen gençlerin yüzde 60'ı, haberleri ve güncel gelişmeleri Facebook, Whatsapp, Twitter ve diğer internet kaynaklarından takip ettiklerini söylüyor.

Bunun sebeplerinden biri olarak gençlerin mobil cihazları, yaşı ileri tüketicilere kıyasla daha sık kullanmaları gösteriliyor.

Ofcom, İngiltere'deki gençlerin yüzde 40'ının haberleri cep telefonlarından okuduklarını, yüzde 15'inin de tablet bilgisayar kullandıklarını belirtti. Yaşları 55'in üstünde olanların ise yalnızca yüzde 15'i cep telefonlarından, yüzde 7'si de tabletlerden haber okuyor.

Araştırma, 2 bin 731 katılımcıyla yapıldı

Enders Analysis adlı danışmanlık firmasında çalışan Ian Maude, "Anket sonuçları konusunda çok dikkatli olmalısınız. İnsanların yaptıklarını söyledikleri ve aslında yaptıkları her zaman birbirileriyle uyumlu olmuyor" diyor ve araştırmayla ilgili şu yorumu yapıyor:

"Şimdilik, cep telefonu uygulamalarıyla ne kadar vakit geçirildiğiyle ilgili sağlam ve kesin veriler yok. Yılsonuna doğru bu bilgiler de gelecektir."

"Yine de, gençlerin haberleri artık giderek daha çok internet ortamında okuduklarından emin olabiliriz. İnternet sayfalarının ve cep telefonu uygulamalarının televizyonun önüne geçip geçemeyeceği ise bilinmiyor."

Ana akım medya internette daha çok okunuyor

Geleneksel medyanın karşılaştığı zorluklara dikkat çeken başka araştırmalar da yapılmıştı.

İngiltere Ulusal Okur Anketi'nin verilerine göre, İngiltere'nin en çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun son bir yılda 1 milyon okurunu kaybetti ve okur sayısı 6 milyona düştü.

The Sun gazetesinin internet sayfasını da paralı üyelik sistemine çevirmesi de okur sayısının azalmasına neden oldu.

Reuters Gazetecilik Çalışma Enstitüsü'nun bu ay yayımladığı bir araştırma, İngiltere'de son bir yıl içinde haberlere erişim için para verenlerin oranının yüzde 7 olduğunu gösterdi.

Araştırma, yine de 'ana akım' medya, habercilik markalarının internette daha çok okunduğunu ortaya koydu.

İngiliz Daily Mail, BBC, Sky News, Guardian, Daily Telegraph ve bazı 'yerel gazetelerin' internet temelli kaynaklar arasında en çok okunan ilk 10 marka arasında yer aldı.

Aybaşında yayımlanan araştırmaya göre, ankete katılanların yarısından fazlası haberleri daha yerleşik markalardan takip ettiklerini gösterdi.

Yalnızca dijital ortamda var olan Buzzfeed ve Huffington Post gibi haber kaynaklarından haber takip edenlerin oranı ise yüzde 16 olarak belirlendi.