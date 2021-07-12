Kaftancıoğlu'ndan gözatına alınan kardeşi hakkında açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gözaltına alınan kardeşiyle uzun süredir irtibatta olmadığını söylerken, "Ailesinin güvenini kötüye kullanmış birisi için, başkalarının güvenini kötüye kullanmamıştır diyememenin üzüntüsünü yaşıyorum" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, bir hastanede yönetici olduğu belirlenen, "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak" suçundan hakkında arama kaydı bulunan ve dün Fethiye'de gözaltına alınan kardeşi C.Ş ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamada, "Kendisinin biyolojik olarak kardeşim olduğu doğrudur ancak annesinin, babasının ve ailesinin yüzünü yere düşürdüğü andan itibaren ve iyi niyetle kendisine uzanan elleri de görmezden gelmesi üzerine kendisiyle çok çok uzun yıllardır hiçbir irtibatımız yoktu" dedi.

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Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

"Basından geçen olayla ilgili ise, ailesinin güvenini kötüye kullanmış birisi için, başkalarının güvenini kötüye kullanmamıştır diyememenin üzüntüsünü yaşıyorum.

Hukuk karşısında işlemiş olduğu bir suç varsa eğer mutlaka cezasını çekecektir, çekmelidir."