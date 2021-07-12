Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi serbest bırakıldı

Güveni kötüye kullanmak suçundan gözaltına alınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kardeşi C.Ş., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Fatsa 1.Asliye Ceza Mahkemesi’nce Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan Ordu'da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen C.Ş. (41) dün Fethiye'de yakalandı.
Şahıs ifadesinde İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kardeşi olduğunu söyledi.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan C.Ş., polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Fethiye Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.