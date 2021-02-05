Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Cumhurbaşkanı seçilmiş, kayyım rektör ise atanmış

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yürekleri yetse cumhurbaşkanı da istifa etsin diyecekler" sözlerine, "Demeyeceğiz çünkü cumhurbaşkanı seçilmiş, kayyum rektör ise atanmış bir kişi" yanıtını verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından devam eden eylemlere yönelik tepkisini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Televizyon kanallarında 'Melih Bulu istifa etmelidir' diyorlar. Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler" dedi.

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Erdoğan'ın açıklamalarına Twitter hesabından yanıt veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Demeyeceğiz çünkü cumhurbaşkanı seçilmiş, kayyum rektör ise siyasi gerekçe ön planda tutularak atanmış bir kişi. Bu nedenle 'Melih Bulu istifa' diyecek, seçilmiş cumhurbaşkanını ise sandıkta halkın takdirine sunacağız. Halkın iradesine saygı duymayanların anlamasını beklemek zor olsa da durum böyle"