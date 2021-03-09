Kaftancıoğlu: Başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen Bahçelievler Meclis Üyemizle ilgili parti içi soruşturma başlatıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında filyasyon ekibinde görev yapan başörtüsü bulunan Tuğba Taşkın Öztürk'e hakaret ettiği iddiasıyla parti içerisinde soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Ne olmuştu?

Diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında "Ayrımcılık" ve "Hakaret" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP meclis üyesi Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim, ya beni zehirlersen" dediğini öne sürmüştü.