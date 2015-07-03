Kafka'nın el yazmalarına ne olacak?

20. yüzyılın en önemli yazarlarından Franz Kafka'ya el yazmalarının nerede kalacağına ilişkin bir süredir devam eden dava sonuçlandı.

Yazar, başyapıtlarından biri kabul edilen "Dönüşüm" başta olmak üzere pek çok müsveddeyi ölümünden önce arkadaşı Max Brod’a teslim edip kendisinden bu metinleri yakarak yok etmesini ister.

Milliyet'te yer alan habere göre, bu dileğini yerine getirmeyen ve yazarın ölümünden sonra metinlerin yayımlanmasını sağlayan Brod, Nazi döneminde işkencelerden kaçarak gittiği Filistin’e Kafka’nın el yazmalarını da götürür. Brod da 1968 yılında ölümünden önce el yazmalarını asistanı Esther Hoffe’ye emanet eder.

1973 yılında Hoffe’nin el yazmalarını açık artırmaya çıkararak satma fikri ortaya çıkınca Brod’un vasiyetine uygun olmadığı gerekçesiyle mahkeme fikre engel olur. El yazmalarının kendilerine ait olduğunu ileri süren Hoff’un kızları, şimdi mahkeme kararıyla metinleri İsrail Ulusal Kütüphanesi’ne emanet etmek zorunda.