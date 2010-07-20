Kafka'nın el yazmaları ve çizimlerini bulunduran kasa açıldı

T24 - İçinde 20. yüzyılın en önemli yazarlarından Franz Kafka'nın el yazması metin ve çizimlerinin olduğu kiralık kasalar İsviçre'nin Zürih kentindeki bir bankada açıldı.

Ancak Çek yazarın ardında bıraktıklarını sadece bir Kafka uzmanı görebildi.

Bu uzman, tespitlerini kasaların açılması emrini veren İsrailli yargıca bildirecek.

Kasaların içindeki belgelerin kime ait olduğu uzun süredir yasal mücadele konusu.

İki İsrailli kızkardeş belgelerin kendilerine annelerinden kaldığını, annelerinin ise bunları Kafka'nın editörü Max Brod'dan aldığını söylüyorlar.

İki kızkardeş belgeleri satmak istiyor.

İsrail devleti ise bunların ülkenin kültürel mirasının parçası olduğu gerekçesiyle satışa karşı çıkıyor.

1924'te ölen Kafka, ölümünden sonra bütün roman ve belgelerinin yakılmasını istemiş ancak arkadaşı Brod romanları basmaya karar vermişti.

Hoffe kardeşler İsrail'e karşı

Belgeler o dönem Brod'un sekreterliğini yapan Hoffe kızkardeşlerin annesi Esther Hoffe'ye kaldı.

Hoffe kardeşler, belgelerin kendilerine ait olduğunu tescil ettirmek için İsrail mahkemelerinde mücadele veriyor.

Zürih'teki bir bankada bulunan dört kiralık kasanın açılması emri de bu yasal sürecin bir parçası.

Ancak BBC'nin görüştüğü Kafka uzmanı James Hawes, kasalardan yeni bir eser çıkmasının beklenmediğini, muhtemelen kişisel yazışmalarının çıkacağını söylüyor.

Hawes'a göre, o zamanlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda yer alan Prag'da Almanca konuşan Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kafka'nın eserleri, soykırımda yok edilen Alman-Yahudi kültürünü temsil ediyor.

Kafka, hamam böceğine dönüşen adamları, anlamsız bürokrasiye kurban gidenleri veya hiçbir amaca hizmet etmeyen tehditlerle karşıya gelenleri konu aldığı eserleriyle 20. yüzyıl edebiyatına damgasını vurmuş ve İngilizceye, bunaltıcı, kabus dolu durumları tasvir etmekte kullanılan "Kafkaesque' sözcüğünü kazandırmıştı.