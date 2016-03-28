Kafein tüketimi düşük riskini artırıyor



Kafein tüketimi ve düşük yapma riski bağlantısını sorgulayan araştırmanın sonuçları "Fertility and Sterility" isimli bilimsel dergide yayınlandı. Ohio Üniversitesi ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından ortaklaşa yapılan araştırma, yalnızca annenin değil, hamilelik öncesi babanın kafein tüketiminin de düşük yapma riskini artırdığını ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten ekibin başkanı Germaine Buck Louis, "Babanın yumurtanın döllenme öncesi kafein tüketimi, annenin tüketimi kadar düşük riski oranında belirleyici oluyor" dedi. Araştırmaya göre çiftin yaşının ilerlemiş olması ve buna bağlı olarak vücutta biriken kimyasal maddeler de riski artırıyor. Buna karşılık vitamin alımı risk seviyesini azaltıyor.

Doğurganlıkla bağlantı

Araştırma kapsamında 2005 – 2009 yılları arasında Michigan ve Texas eyaletlerinde 501 çift gözlendi. Denklerin hayat tarzı ve maruz kaldıkları sağlığa zararlı kimyasal maddeler ile doğurganlık arasındaki bağlantı göz önünde bulunduruldu.

Deneklerin kafein, tütün ve multivitamin hapı tüketimi de dikkate alınan kıstaslar arasındaydı. 344 çiftte hamilelik öncesi ve sonrasını izleyen 7 haftanın verileri incelendi. Düşük sayısı 98, bunun oran olarak yansıması ise yüzde 28'di.

Kafein tüketimi düşük katsayısını artırdı

Uzmanlar 1,0 katsayısı üzerinde düşük yapma riskini yüksek sınıflandırırken, 1,0 altı düşük yapma riskinin azaldığı denekleri tanımlamak için kullanıldı. Kadının ortalama ikiden fazla kafeinli içecek tüketmesi halinde katsayı 1,74 olarak kaydedildi. Erkeklerde aynı seviyede tüketim ise düşük yapma riski katsayısını 1,73'e çıkardı.

Vitamin hapları nasıl etkili oldu?

Kadınlarda hamilelik öncesi haftalarda her gün düzenli olarak alınan multivitamin hapları düşük riskini yüzde 55 oranında azaltıyor. Yumurtanın döllenmesi sonrası multivitamin haplarına devam edilmesi halinde risk oranındaki gerileme yüz 79'u buluyor.