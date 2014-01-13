Kafein hapları hafızayı güçlendiriyor mu?

ABD'de yapılan bir araştırma, gelecekte sadece uyanmak için değil hafızamızı güçlendirmek için de kafeine başvurabileceğimiz olasılığını kuvvetlendirdi.

Nature Neuroscience adlı dergide yayımlanan araştırmada 160 kişinin hafızası 24 saat süresince teste tabi tutuldu. Araştırma sonunda kafein tableti alanların hafıza testinde çok daha iyi sonuç aldığı görüldü.

Fakat uzmanlar kafeinin sinirlilik ve anksiyete gibi olumsuz sonuçları konusunda uyarıda bulundu. John Hopkins Üniversitesi'nde yapılan araştırmada normalde kafeinli yiyecek ve içecek almayan kişiler deneye tabi tutuldu. Tükürük örnekleri alınan deneklerin bir dizi resme bakması istendi.

Beş dakika sonra katılımcıların bir kısmına 200 miligram kafein tableti verilirken, bir kısmına da hiçbir şey içermeyen plasebo tabletler verildi. Bir, üç ve 24 saat sonra tekrar tükürük örnekleri alındı. Ertesi gün iki grubun da önceki günkü resimleri hatırlama yetenekleri incelendi.



Farkı tespit etme



24 saat genel anlamda çok uzun bir süre olmasa da, hafıza açısından uzun sayılıyor. Unutmaların çoğu bir şey öğrenildikten sonraki birkaç saat içerisinde gerçekleşiyor. Deneklere gösterilen resimlerin bir kısmı orijinal resimlerden oluşurken bir kısmı da kasıtlı olarak yeni konan ya da biraz değiştirilen resimlerden oluşuyordu. Kafein tableti alan gruptaki insanların resimlerdeki farklılığı daha kolay tespit ettiği görüldü.

Araştırmayı yürüten Prof Michael Yassa, "İnce farkları olan bu resimleri değil de standart hatırlama hafızasını kullanmış olsaydık kafeinin etkisini görmeyecektik. Fakat bu malzemeler kullanıldığında beynin daha zor ayırdedici işlemler yapması gerekiyor. Buna model ayrımı diyoruz ve deneyimizde bu özgül işlemin kafein sayesinde güçlendiğini görüyoruz." dedi.



'Aşırıya kaçmadan'



Daha önce de kafeinin uzun dönemli hafıza üzerindeki etkileri incelenmiş ancak pek bir etkisi görülememişti.

Fakat bu araştırmada deneklere resimleri inceleyip ezberlemeye çalıştıktan sonra kafein verildi. Araştırmayı yapan ekip şimdi de kafeinin beyindeki etkisini görmek için "hafıza merkezi" olarak bilinen hipokampüs'te neler olduğunu inceleyecek.

Prof Yassa bu bulgulardan kafein içeren yiyecek ve içeceklere yönelme sonucunun çıkarılmaması gerektiğini, fazla miktarda kafeinin olumsuz etkide bulunacağını söyledi.

Yassa, "Herşey aşırıya kaçmadan yapılmalı. Araştırmamız 200 mg kahvenin düzenli olarak kafein almayan kişiler üzerinde olumlu etkisi olduğunu gösterdi. Düzenli hakve içenlerde bu miktar değişebilir." dedi.

Oxford Üniversitesi'nden Dr. Anders Sandberg ise kafeinin çalışırken dikkat toplama konusunda yararı olabileceğini, hafızayı güçlendirmenin en iyi yolunun ise uykudan geçtiğini, bu nedenle yatmaya yakın kafein almamak gerektiğini ifade etti.