Kafein bağımlılığı: Kaç bardak kahve aşırı?

Sabahları uyanmak için kafeine başvuranlardansanız yalnız değilsiniz. Kafein milyonlarca insan tarafından canlanmak ve odaklanmak için destek olarak görülüyor.

Ama belirli bir bardaktan sonra kafein sizi kötü bir şekilde etkileyebiliyor. Yapılan araştırmalar bu rakamı 400 mg olarak belirlemiş; bu yaklaşık 4 bardak kahve veya 10 bardak çaya eşit.

Bu rakam içeceklere ve bireylere göre değişebiliyor. Bazı insanların kafeine duyarlılığı daha düşük olabilir ve az miktarlarda kafein bile uykusuzluk gibi rahatsız edici etkilere yol açabilir.

İlaç kullanımı

Yeşilist'te yer alan habere göre, Ephedrine, Theophylline, Elixophyllin gibi nefes açıcı ilaçları kullanırken kafein tüketmek yüksek tansiyon, kalp ritmi bozuklukları ve hatta kalp krizine yol açabilir. Bu ilaçları kullanırken doktorunuza özellikle kafein tüketiminizi sormayı unutmayın.

4 bardaktan fazla içiyorsanız

Uzmanlar günde 4 bardaktan fazla kahve ya da 10 bardaktan fazla çay içiyorsanız bunu azaltmanızı önermekte. Özellikle migren, uykusuzluk, tedirginlik, mide bozukluğu, sürekli idrara çıkma, kalbin hızlı atışı, kas spazmı gibi durumları yaşamaktaysanız kafeini azaltmak iyi bir fikir olabilir.

Özellikle uykunuz sürekli 6 saatin altında kalıyorsa bu durum kalp sağlığınız ve akli yetinizi ciddi bir şekilde etkileyecektir.

Kafein alışkanlığınızı kontrol altına almak

Kafeinli içecekleri bırakmak ciddi anlamda zor olabiliyor. Kafeini bıraktıktan sonra oluşan fiziksel tepkiler baş ağrılarına, kronik yorgunluğa ve odaklanma sorunlarına yol açabiliyor. Neyse ki, bu yan etkiler bir kaç gün içerisinde geçmekte.

Kafein tüketiminizi kontrol altına almak için:

Takip edin: Yiyeceklerden ve içeceklerden ne kadar kafein aldığınızı kayıt altına alın. Etiketleri dikkatli okuyun.

Azaltarak bırakmayı deneyin: Örnek olarak her hafta bir bardak daha az içmeyi hedefleyerek başlayın ya da akşam saatlerinde kafein tüketmeyi bırakın. Bu vücudunuzun düşük kafein seviyelerine alışmasını ve yan etkileri daha az yaşamasını sağlar.

Kafeinsiz seçenekleri tercih edin: Türkiye’de bulması biraz zor olsa da kafeinsiz çay veya kahvenin tadı orjinali ile benzerliğini korumakta. Aklınızı bu seçenekler ile kandırmayı tercih edebilirsiniz.

Demleme süresini azaltın: Çay yaptığınızda demini daha kısa süre bekletmeyi tercih edin bu kafein oranını azaltacaktır. Bununla beraber kafein içermeyen bitki çaylarını da seçebilirsiniz.

Kafein her ne kadar az kullanımında bize yardımcı olsa da, fazla tüketilmesi oldukça kolay bir uyarıcı. Bu yüzden fazla kullandığınızı düşünüyor ve yan etkilerini görüyorsanız azaltmak sizin için daha iyi olacaktır.