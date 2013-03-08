Kafein arıların hafızasını güçlendiriyor

Kafeinin arıların hafızasını güçlendirdiği ve böylece tozlaşmanın daha etkili hale geldiği belirlendi.

İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nden Geraldine Wright ve ekibi kahve, limon, portakal ve greyfurt ağaçlarının çiçeklerinin nektarında kafeinin doğal halde bulunmasından yola çıkarak, arıları bu nektara benzer kafein içeren şekerli sıvıyla besledi.

Araştırmacılar, söz konusu sıvıyla beslenen bu arıların çiçeklerin kokusunu 3 kat daha iyi hatırladığını ve çiçeklere geri döndüğünü gördü.

Bilim insanları, kafeinin arılardaki ''hatırlama'' etkisinin 24 saat sürdüğünü, hatta bazı arıların çiçeklerin kokusunu 3 güne kadar hatırlayabildiğini belirtti.

Turunçgiller ve kahve ağaçlarında kafein dozunun düşük olmasına rağmen arıların ''hafızasının güçlendiği'' vurgulandı.

Amerikan ''Science'' dergisinde yayımlanan araştırmada, sonuçların kafeinin insan beynini nasıl etkilediğini ve çalışırken insanların neden kahve içtiğini anlamaya yardımcı olduğu da kaydedildi.