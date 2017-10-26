Kafeden sonra evlere botoks; 'seyyar' estetikçi şikâyet üzerine ortaya çıktı!

Antalya'da kendisini estetisyen olarak tanıtan İranlı Murad A. müşterilerilerinin verdiği randevuya göre evlere veya kuaför salonlarına gidip botoks, dolgu gibi uygulamalar yaptığı belirlendi. Botoks yüzünden bir kadının yüzünde enfeksiyon oluşunca dermatoloğun şikayeti üzerine ortaya çıktı. Seyyar estetisyeni derneğe şikayet eden Dr. Ayşe Pınarbaşı "Antalya’da çoğu kadın bu kişiye dolgu ve botoks yaptırıyor" dedi.

İstanbul Nişantaşı'nda daha önce benzer bir olay yaşanmıştı. Kendini Doktor Nazar olarak tanıtan botoksçunun, plastik eldive ve şırıngası ile herkesin içinde kafede yaptığı işlem tepkilere neden olmuştu.

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, bir dönem Antalya’da dövme ve kalıcı makyaj yapan İranlı Murad A., iddiaya göre bir süre önce kendi usulünce botoks, dudak çevresi, yanak ve dudak dolgusu, kaş kontürü hatta saç simülasyonu gibi uygulamaları da yapmaya başladı. Kendini estetisyen olarak tanıttı. Her gittiği yere kartvizitini bırakınca adı Antalyalı kadınlar arasında hızla yayıldı.

Yatak odasında estetik yapıyor

Murad A. müşterinin belirlediği gün ve saate göre çalışıyor. Müşterinin adresine gidiyor. Bu adres de ev ya da kuaför salonu oluyor. Çantasıyla kadınlara dolgu, botoks, kaş kontürü gibi uygulamalar yapıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden de müşteri topluyor. Mahalle arasındaki kuaför salonlarında çalışırken paylaştığı fotoğrafların yanı sıra bir başka fotoğrafta ise yatak odasında bir kadının yüzüne yaptığı uygulama göze çarpıyor.

Yanaklarındaki çizgiler için gitmişti

Antalya’da yaşayan 40 yaşlarındaki bir ev hanımı da yanaklarındaki çizgiler nedeniyle bir ay önce Murad A.’ya ulaştı. Dudak ve burun çevresine dolgu yaptıran kadın, günler sonra Muratpaşa’daki bir özel hastaneye başvurdu. Yüzünde ciddi şekilde enfeksiyon oluşan kadın uygulamayı eşinden gizli yaptırdığı için durumu kimseyle paylaşamadı. Gerçeği dermatoloji doktoru Ayşe Pınarbaşı ortaya çıkardı. Pınarbaşı, Murad A.’yı Dermatoloji Derneği’ne şikâyet etti.

"Yüzünde enfeksiyon oluşmuş durumda"

Hastasına dudak köşesinden burnuna kadar dolgu yapıldığını anlatan Pınarbaşı “Yüzünde ciddi enfeksiyon oluşmuş durumda. Tedaviyle düzeltmeye çalışıyoruz. Kullanılan malzemeyi eritemezsek ameliyatla çıkaracağız. Bir başka hastamızın da muhtemelen bu kişiye yaptırdığı uygulama sonucu yüzünde değişik bakteriler oluştu. Günlerce hastanede yattı. Çin’den getirdiği malzemeleri kullanıyor diye düşünüyorum. Bu kişinin adını birkaç yıl önce de duydum. Kalıcı dövme yaparken dolgu ve botoksa da başlamış. Bu işlemler, uzman doktorlar tarafından yapılır.”

Botoks için 'anne mesleğim' dedi

Gazetenin müşteri gibi ulaştığı Murad A., dolgu ve botoksu ‘anne mesleği’ diye tanımlayıp doktor olmadığını söyledi. Murad A. muhabirimizi şu sözlerle ikna etmeye çalıştı: “Dudak etrafındaki çizgilere hyaluronikasit kullanıyoruz. Tamamen geçirir. Kalıcı makyaj yapıyoruz. Bazı kuaförlerle anlaşmalıyız. Alın ve kaz ayakları botoksu önceden yapılırsa oluşumu engeller. Ücreti 250 lira.”

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