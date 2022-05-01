Kafatasının yüzde 83'ü parçalanan adam, 3 boyutlu yazıcılar sayesinde eski görüntüsüne kavuştu

İstanbul’da evinin penceresinden düşerek kafatasının yüzde 83'ü parçalanan 45 yaşındaki Ali Çiftçi, 3 boyutlu yazıcılarla hazırlanan implantlar sayesinde eski görüntüsüne kavuştu.

İstanbul’da yaşayan Ali Çiftçi, doğum gününde evine giren hırsız ile mücadele ettiği sırada üçüncü katta bulunan evinin penceresinden düştü. Çiftçi’nin vücudunda ve kafatasında büyük hasar meydana geldi. Kafatası yüzde 83 oranında zarar gören adam; aylarca süren yoğun bakım ve iki yıl boyunca girdiği birçok ameliyat ile birlikte hayata tutundu.

2 yılın sonunda Çiftçi’nin ağır hasarlı kafatası, büyük oranda eski haline getirildi. Çiftçi’nin kafasına, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi tarafından özel olarak üretilen titanyum kafatası parçacıkları nakledildi. Eski görüntüsüne kavuşan Çiftçi, başına gelenleri ve sonrasında yaşadığı zorlu süreci AA’ya anlattı.

"Doktorlar mucize adam derdi"

Doğum gününde eşi ve iki çocuğuyla birlikte olduğu sırada eve hırsız girdiğini fark eden Ali Çiftçi, boğuşmanın ardından hırsızla birlikte camdan düşmüş; Çiftçi altta kalırken hırsızın onun üstüne düşmesi sebebiyle hırsızdarbe almadan kurtulmuştu. Daha sonrasında Çiftçi’nin üzerine basarak duvara tırmanan ve kaçan hırsız, o günden beridir de faili meçhul olarak kaldı.

Olayın ardından yaklaşık 6 ay yoğun bakımda kalan ve 2 yıl boyunca pek çok operasyona giren Çiftçi, yaşama tutunmayı başardı. Hayatta kalma şansının doktorlarca sadece yüzde 10 olarak görüldüğünü ifade eden Çiftçi,"Hastaneye gittiğim zaman doktorlar benim için 'Mucize adam geldi.' derlerdi. O zaman ne olduğunu doğru dürüst algılayamazdım çünkü çok ağrılarım vardı. Sürekli başım dönerdi, gözüm kararırdı. Kaldırımda hep en solda yürürdüm, düşersem arabalardan uzak olayım, arabaların altında kalmayayım diye düşünürdüm." dedi.

"Tuhaf tuhaf bakıyorlardı"

Çiftçi, büyük oranda deforme olan kafa şekli sebebiyle, sağlık sorunlarına ek olarak bir de görünüşü kaynaklık bunalım yaşadığını söyledi. O zamanlar görünüşünden çok rahatsız olduğunu belirten Çiftçi, yaşadıklarını ve sokaktaki insanların ona karşı tutumunu şu sözlerle anlattı:

"Mikrop kapmamak için kafama devamlı şapka takardım ve dışarı çıktığımda beni görenler sürekli gülerdi, 'Şuna bak.' falan derlerdi. Kafatası parçalarının nakledildiği son ameliyattan sonra bunların hepsi geride kaldı. Şimdi çok iyiyim, kafam eski şekline kavuştu. Önceden insanlar tuhaf tuhaf bakıyorlardı, 'Bu adamın kafası nasıl?' diye konuşuyorlardı. Allah'a şükürler olsun sağlığıma kavuştum."

"Öldü denilen insan şu anda çalışıyor"

Artık eski günlerde olduğu gibi çalışabildiğini belirten Çiftçi, “Talihsiz olay hiç yaşanmamış gibiyim. Sadece vücudumda platinler var. İşverenlerim bundan memnun, ben de memnunum. Elimden gelen gayreti gösteriyorum, hafta sonları ek mesai yapıyorum. Yani öldü denilen insan şu anda çalışıyor." diye konuştu.