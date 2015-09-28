Kafatasının ve beyninin büyük kısmı olmayan çocuk: Jaxon Emmett Buell

Kaynak: Independent

Çeviri: ÇMB (Evrim Ağacı)

Kimi zaman yer altından çıkarılan insan kalıntılarında tuhaf kafatası ve kemik yapıları görülür. Bu anomaliler neredeyse her zaman "uzaylılar" ya da "üstün insanlar" ile ilişkilendirilir. Tabii ki bunlar, ikinci sınıf yalanlar ve uydurmalardan başka bir şey değildir. Canlılığı tehdit eden sayısız hastalık ve anomali vardır ve bunların büyük bir kısmı yeni hastalıklar değildir; binlerce yıldır aramızda gezinmektedir.

Fotoğrafta gördüğünüz ufaklık, mikrohidranensefali isimli hastalığa sahip olan Jaxon Emmett Buell. Bu hastalığa sahip bebeklerde kafatası ve beynin büyük bir kısmı oluşmaz. Ortalama her 4859 bebekten 1'inde görülen bu hastalık, neredeyse her zaman ana rahminde veya doğumdan kısa süre sonra ölümle sonuçlansa da, nadiren bu bebekler daha uzun süre hayatta kalabilirler. İşte insanlık tarihinde bu hastalığa sahip bireylerden birazcık uzun yaşayabilenlerin kalıntıları günümüze ulaştığında, "kafatasları düzgün oluşmamış, ufak boylu canlılar" keşfederiz. Bunlar, mikrohidranensefali, anensefali gibi kafatası ve beyin oluşum hastalıklarına sahip insanların kalıntılarından başka bir şey değildir!

Çocuğun beyin sapı ve birkaç diğer beyin bölgesi geliştiği için temel hayati fonksiyonlarını sürdürebiliyor, hatta sesler üretip kaslarının bir kısmını kontrol edebiliyor (en azından tepkiler verebiliyor); ancak bunun dışındaki fonksiyonlarının neredeyse hiçbiri bulunmadığı için 7 gün 24 saat boyunca kontrol altında tutulması gerekiyor. Aile, bunu sürdürebilmek için özel bir fon açmış halde ve Dünya'nın çeşitli yerlerinden gönderilen bağışlarla bunu sürdürüyor. Aşağıda, küçük bebeğin çıkardığı seslere ve hareketlerine dair bir video izleyebilirsiniz:



Küçük Emmett ne kadar yaşar bilinmez; ancak üst beyin bölgelerinin hiçbiri bulunmadığı için, hiçbir zaman bildiğimiz anlamıyla bir "insan" gibi yaşayamayacak ve bir insanı ayırt eden yüksek bilişsel fonksiyonlara ulaşamayacak.