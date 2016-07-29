Darbe direnişini saçına kazıttı

Tokat’ta 22 yıllık berber Menderes Bayır, darbe girişimi sırasında tanka karşı duran insanların gösterdiği mücadeleyi yanında çalışan Nurullah Aras’ın tıraş ettiği saçına işledi.

Berber Menderes Bayır, darbe girişiminde İstanbul ve Ankara’da halkın tankların karşısına çıkmasından etkilenerek bu saç tıraşına yansıtmaya karar verdi. Menderes Bayır, yanında çalışan Nurullah Aras’ı tıraş ederek saçına tank ve karşısına çıkan insan figürlerini işledi. Bu tıraşın 45 dakika sürdüğünü söyleyen Menderes Bayır, "Tankın önünde duran kahraman Türk milletimizin sembolik figürünü usturayla çalışma yaptım. Ben mutluyum, çok güzel ilgi gördü" dedi.