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Yaşam

Kafası kesilen tavuk Mike'ın 18 ay yaşadığını biliyor muydunuz?

1945'te sahibi tarafından kafası kesilen tavuk Mike dünya çapında ün kazandı

26 Mayıs 2014 11:20

10 eylül 1945’te Amerika’nın Kolorado eyaletinde sahibinin akşam yemeği olmak üzere kafası kesilen tavuk Mike tam 18 ay başsız olarak yaşamayı başardı.

Sahibinin boynunu kesmeye çalışırken şah damarını ıskalaması üzerine Mike’ın bir kulağı ve beyninin büyük bölümü vücudunda kaldı.

Biraz dengesiz de olsa yürüyebilen tavuğun yemek ihtiyacı bir göz damlasının içine su ve süt karıştırılarak damardan verme yoluyla ve nadiren de öğütülmüş tahıl karışımlarıyla sağlandı.

Sahibinin Mike’ı Utah ve Salt Lake üniversitelerine götürüp inceletmesi üzerine olay dünya çapında ün kazandı.

1947 Mart ayında trake borusunun artık nefes almasını iyice güçleştirmesi yüzünden  başsız tavuk Mike Phoenix’te öldü.

Ölümünden sonra Utah Üniversitesi’ne götürülen tavuğun nasıl hayatta kalmayı başardığı ve nasıl kan kaybından ölmediği araştırıldı.

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