'Kafandakini Çek' sinema atölyesi 11 yıldır genç sinemacıları buluşturuyor

Almanya’da Detmold ve Türkiye’de Datça’da gerçekleştirilen ''Get Your Own Picture / Kafandakini Çek'' başlıklı sinema atölyesi kapsamında Datça Belediye Başkanı Şener Tokcan, Babelsberg Konrad Wolf Film Üniversitesi`ni ziyaret ediyor.

Şener Tokcan 5 Mart 2015 tarihinde Babelsberg Film Üniversitesi Başkanı Prof. Susanne Stürmer ve Prof. Helke Misselwitz tarafından misafir edilecek. ''Get Your Own Picture / Kafandakini Çek'' atölyesi çerçevesinde 2014 yılında Datça’da çekilen filmler Datça Belediye Başkanı Şener Tokcan‘a özel olarak sunulacak ve ardından Babelsberg Konrad Wolf Film Üniversitesi kendisine gezdirilerek gelecek senelerde gerçekleştirilebilecek farklı projeler için görüş alışverişinde bulunulacak.

Kultur und Art Initiative’nin 11 yıldır yürüttüğü ''Get Your Own Picture / Kafandakini Çek'' atölyesi, geçen sene nisan ve kasım aylarında Datça’da Film Üniversitesi Babelsberg partnerliği ile gerçekleşmiş, 32 Alman katılımcı Film Üniversitesi Babelsberg’den ve 32 Türk katılımcı ise Türkiye’nin konu ile ilgili çeşitli üniversitelerinden katılmıştı.

Türkiye’de Datça’nın sinemaya verdiği önem ''Altın Badem Sinema Ustalarına Saygı Günleri'' ve ''Ulusal Belgesel Film Yarışması'' ile tartışılmazdır. Datça, sinemanın sanatsal gelişimine katkıda bulunmakta, bu alanda çalışanlara destek olmaktadır.

Bu etkinliklerin yanı sıra Datça genç sinemacılara da kucak açıyor, projelerini hayata geçirmelerine destek oluyor. Bütün bunlarak ek olarak Almanya’da Detmold ´da ve Türkiye’de Datça’da senelerdir ''Get Your Own Picture / Kafandakini Çek'' başlıklı bir sinema atölyesi gerçekleşiyor. Atölyede Alman ve Türk gençler karma gruplar halinde 14 gün içinde kendi senaryolarını yazıyor, çektikleri filmleri kurguluyor ve derhal seyircinin beğenisine sunuyorlar.

Gençler pedagojik bir eğitim sürecinde tanışıp kaynaşıyor ve aradaki farklılıkların, birlikte barış içinde yaşamaya,profesyonel olarak birlikte çalışmaya engel olmadığını birlikte yaşayarak görüyorlar. Birbirlerini ve daha önce yaptıkları işleri tanıyor, gelecek projelerini birlikte oluşturuyorlar. Gençler atölyeye katılan usta yönetmenlerle, bir çok ödülle onurlandırılmış sinema emekçileriyle, akademiker ve yapımcılarla tanışma ve söyleşme imkanı buluyorlar.

Atölye boyunca filmlerin yanısıra çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler de eş zamanlı olarak yürüyor. Bu etkinlikler arasında 'video mapping' gösterileri, yerleştirme sanatı, fotoğraf ve resim sergileri, müzik konserleri, karnaval yürüyüşü, dans gösterileri ve partiler yer alıyor.

Bu süreç iki ülkenin genç sinemacıları, sinema meraklıları arasında kültürel etkileşimin yanı sıra, bilgi ve birikim paylaşımını da mümkün kıliyor. Bu atölyede üretilen filmler çeşitli festivallerde izleyici karşına çıkmakla kalmiyor, üniversitelerde, kültür evlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde de izleyici ile buluşuyor.

Atölyeye bu güne dek katılan isimler arasında Datça’dan Güler ve Su Yücel, Berlin Brandenburg Film Destek Fonundan Veronika Grob, Oscar’lı yönetmen Ari Sandel, usta yönetmenler Andaç Haznedaroğlu, Reis Çelik, Atalay Taşdiken, Mehmet Eryılmaz, Michael Chauvistré, bol ödüllü kurgucu Mesut Ulutaş, müzisyenler Prof. Oliver Grönewald, Matthias Wilhelm, Cafer Ozan Türkyılmaz, yapımcı Sebastian Naumann ve Gonca Bilge, gazeteci Fulya Cansen, Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu ve SİYAD üyesi Cüneyt Cebenoyan, akademiker olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema TV Bölüm Başkan Yrd. Doç. Yüksel Aktaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Sinema TV Bölüm Baskanı Prof. Dr Ertan Yılmaz ve Doç. Sabire Soytok, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Tv Bölümü Bölüm Bşk. Doç.Dr. M. Fadıl Sözen, Beykent Üniversitesi Sinema TV Bölüm Başkanı Burak Buyan atölyelere katkıda bulundular.

Atölye Avrupa Birliği Fonları tarafından finanse edilmekte ve katılımcılar herhangi bir ücret ödememektedirler. Bu atölyede üretilen filmler haziran ayı sonunda Almanya'da International Short Film Festival Detmold'de izleyici karşısına çıkacak.