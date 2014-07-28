'Kafa golleriyle meşhur Hakan Şükür kafasızlık etti'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, bağımsız milletvekilleri Hakan Şükür ve İdris Naim Şahin’in, cemaate mensup olduklarını söyleyerek AKP’den ayrıldıklarını belirterek, "Onların bu emniyet mensuplarını ziyaret etmesi, ’demek ki böyle bir yapı var’ tezini güçlendirir. Bu milletvekilleri bu polis memuru arkadaşlarımıza en büyük kötülüğü yapmışlardır. Cumhuriyet savcısının elindeki en önemli delillerden bir tanesi bu ziyarettir. Sadece kafa golleriyle meşhur olan Hakan Şükür’ün böylesine bir kafasızlık yapmasını doğrusu yadırgadım. Bu yapının parlamentoda ayakları var, emniyette ayakları var, yargıda ayakları var. Demek ki bunlar adliyede bir araya geldiler" dedi.

Bülent Diktepe’nin DHA’ da yer alan haberine göre, Mehmet Ali Şahin, partisinin Karabük İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşmada gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Şahin, bir gazetecinin bazı milletvekillerinin gözaltındaki emniyet mensuplarını adliyede ziyaret etmelerini hatırlatması üzerine, bazı emniyet mensuplarının yasa dışı dinlemeler, sahte delillerle dinleme kararları alarak yapmış oldukları bir çalışmanın hesabının sorulmaya çalışıldığı bir soruşturma ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Yargı sürecinin devam ettiğini vurgulayan Şahin, gözaltındaki emniyet mensuplarını ziyaret eden milletvekillerini kamuoyunun yakından tanıdığını, neden AKP’den ayrıldıklarını bildiklerini belirtti. Söz konusu milletvekillerinin hangi gerekçe ile AKP’den ayrıldıklarını açıkladıklarına işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

’Sadece kafa golleriyle meşhur Hakan Şükür’

"Bu arkadaşlarımızın bu emniyet mensuplarını adliyede ziyaret etmiş olmaları bu iddianın güçlendirilmesi anlamına gelir. İddia nedir? Bu emniyet mensupları bir paralel yapı adına devlet içerisinde bir yapılanma oluşturmuşlar, devletin hiyerarşik düzeni dışında başka yerden talimat alarak hükümete dönük bir darbe girişiminde bulunmuşlar. ’Falan gruba ait falan cemaate ait emniyet mensupları’ iddia ediliyor. Bu milletvekilleri de o cemaate mensup olduklarını söyleyerek partiden ayrılmışlardı. Onların bu emniyet mensuplarını ziyaret etmesi, ’demek ki böyle bir yapı var’ tezini güçlendirir. Bu milletvekilleri bu polis memuru arkadaşlarımıza en büyük kötülüğü yapmışlardır. Cumhuriyet savcısının elindeki en önemli delillerden bir tanesi bu ziyarettir. Bunlar kaş yapayım derken göz çıkarmışlardır. Sadece kafa golleriyle meşhur olan Hakan Şükür’ün böylesine bir kafasızlık yapmasını doğrusu yadırgadım. İdris Naim Şahin de aynı kategoride değerlendirilebilir. O da bu arkadaşlarla birlikteydi zaten. Hepsi de bu polis memuru arkadaşlarla ilgili iddiaları güçlendirmişlerdir." ’Parlamentoda ayakları var’

"Demek ki bir ekip var, bir yapı var devlet içerisinde" diyen Şahin, şöyle devam etti: "Bu yapının parlamentoda ayakları var, emniyette ayakları var, yargıda ayakları var. Demek ki bunlar adliyede bir araya geldiler. Başka delil aramaya bile gerek yok. Böylesine bir yanlış yapmışlardır. Biz hiç kimsenin şu mübarek bayram gününde gözaltında, cezaevinde olmasını arzu etmeyiz. Çoluk çocuğunun üzüntü içerisinde olmasını asla arzu etmeyiz. Onlar devleti, savcıyı, hakimi, hükümeti suçlayacakları yere bu masum insanların zihinlerini çelerek farklı bir yapıya hizmet etme konusunda onları yanlış yönlendirenleri değerlendirsinler. Bu işin asıl sorumlusu kimdir? Onu bir değerlendirsinler. Neden bu emniyet mensuplarının başına bunlar geldi? Hangi talimatla bunları yapmak durumunda kaldılar bunu bir irdelesinler."

’Müslümanlar kendilerine gelmeliler’

Parti binası önünde toplanan partililere hitaben de konuşan Şahin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına değindi. Şahin, şöyle dedi: "Rahmetli Necip Fazıl’ın şöyle bir sözü vardır: ’Eğer hırsız ciğerini söküp almaya gelmişse ciğerine soracaksın ne suç işledin diye.’ İslam alemi böylesine bir sıkıntılı dönemde eğer şu ramazan bayramını bayrama yakışır bir şekilde kutlayamıyorsa başkalarını suçlamadan önce kendisine bir bakmalı, aynaya bir bakmalı ve ’neden bunlar bizim başımıza geliyor’ diye düşünmelidir. Cenab-ı hak Kuran’da, ’Allah’ın ipine sımsıkı sarılın asla tefrikaya düşmeyin’ diyor. Müslümanlar bunun gereğini yerine getirebiliyorlar mı? Şimdi kardeş olduklarını, aynı dine sahip olduklarını söyleyenler ’Allahu ekber’ diye birbirlerinin boğazlarına sarılıyorlarsa başkalarını suçlamadan önce Müslümanlar kendilerine gelmeliler, aynaya bakmalılar. İnşallah bu yaşananlar Müslümanların şuurlanmasına, kendine gelmesine bir ümmet olduklarının şuuruna varmasına vesile olur."

’Nerede ne var, yolunu, suyunu her şeyi takip edecek’

Türkiye’nin halkın sorunlarını bilen ve bunları takip edecek bir Cumhurbaşkanına ihtiyaç duyduğunu de belirten Şahin, "Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı artık bunlarla da ilgilenecek. Çünkü halkın yüzde 51 oyu ile seçilen bir Cumhurbaşkanı, Türkiye’de yapılan işleri de takip edecek bir Cumhurbaşkanı olmalıdır. Nerde ne var, yolunu, suyunu her şeyini soracak ve takip edecek. Dolayısıyla bu hizmetleri 12 yıldır başarıyla yürüten genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi Türkiye’nin lehinedir. Aslında seçileceği konusunda elhamdülüllah bir kuşkumuz da yok. İnşallah ilk turda Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilecektir. Ama çok yüksek bir oyla seçilmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.