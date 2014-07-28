Hakan Şükür'den Erdoğan'a fotoğraflı cevap

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu düzenleyen ve 22 Temmuz Operasyonu ile gözaltına alınan emniyet mensuplarını ziyaret eden ve fotoğraf çektiren Hakan Şükür'ün fotoğrafları Başbakan Erdoğan 'ı rahatsız etmişti.

Başbakan Erdoğan Kanal 7'de katıldığı İskele Sancak programında bu durumu eleştirerek, "Bundan önce İstanbul Adalet Sarayı'nın kapısını aşındıranlar malumdu şimdi aynı şekilde bu yapı bunları yapıyor. Şu anda ben inanıyorum ki yargı gereğini yapacaktır. Bazılarının içeriye girerek bunlarla resim çekilmeleri bana göre suçtur. Hiçbir organ makam merci veya kişi mahkemelere, hakimlere soru soramaz ve de herhangi bir beyanda bulunamaz. Şu anda bunlar yapılıyor mu evet yapılıyor. Ve şu anda bir hukuku ihlal vardır mahkeme yetkililerinin bunların hakkında işlem yapmaları gerekiyor. Burası yol geçen hanı değil adalet sarayı" demişti.

Başbakan Erdoğan'ın bu çıkışına Hakan Şükür'den Twitter üzerinden yanıt geldi.



Hakan Şükür, Abdullah Öcalan ile HDP'li vekillerin fotoğraflarını paylaşarak, "Kimi vekillerinin zanlılarla fotoğraf çektirmesi suç, kimi vekillerin hükümlü ile fotoğraf çektirmesi değil; öyle mi?" diye yazdı.