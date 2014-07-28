'Milletvekillerinin adliyeye girerek zanlılarla fotoğraf çektirmesi suçtur'

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya'ya çıktığı taktirde, verilen görevler anayasada belli olduğunu söyledi.

Başbakan Erdoğan Kanal 7 televizyonunda yayımlanan İskele Sancak programında soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından ana başlıklar şöyle:

"Anket çalışmamız sıkı şekilde devam ediyor. Şu andaki durumda 54-58 arasında bir tablo ortaya çıkıyor."

"Cumhurbaşkanı olursam verilen görevler anayasada belirli."

"Gelişmiş ülkelere baktığınızda başkanlık sisteminin gerekliliği önünüzde duruyor."

"Geleneklerin oluşturduğu bir cumhurbaşkanı olmam. Anayasada nasıl tanımlanıyorsa onu yerine getiririm."

"Polislerle ilgili 'alakamız yok' diyen paralel yapının ne kadar iç içe olduğu ortaya çıktı."

"Milletvekillerinin adliye sarayına girerek zanlılarla fotoğraf çektirmesi suçtur, yargıyı etki altına almadır."

"Şu anda bir hukuki ihmal vardır. Savcı ve hakimler bunlar hakkında soruşturma açmak durumundadır."

"Bu daha zincirin halkaları. Devamı geliyor, gelecek de..."

"Yardım TIR'larının IŞİD'e gittiğini söyleyenler alçak ve haindir."