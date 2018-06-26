Kadri Gürsel'den "İftira attınız, nitekim MHP'yi yıkamadınız" diyen Bahçeli'ye yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine giden süreçte kendisi ve partisine "iftira attığını" ileri sürdüğü 70 isimden biri olan Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel, Twitter'da açıklama yaptı. Yazıp söylediklerinin unutulmamasının bir gazeteci olarak kendisini mutlu edeceğini yazan Gürsel, "Yeter ki bunları unutmayacak olanlar okuyup işittiklerini doğru anlama ve muhakeme etme yeteneğini haiz olsunlar" dedi.

TIKLAYIN-Bahçeli, 70 ismi tek tek yazdı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim!