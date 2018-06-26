Bahçeli, 70 ismi tek tek yazdı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine giden süreçte kendisi ve partisine "iftira attığını" ileri sürdüğü 70 kişinin ismini "yayınladı".

Bahçeli, ironik bir ifadeyle ‘TEŞEKKÜR MESAJI’ başlığını koyduğu açıklamasının alt başlığında ‘İftira, itham, isnat’ kelimelerini kullandı.

Bahçeli, mesajında “Aşağıdaki isimleri yazılmış zevat-ı muteber (!) aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyasından yüzlerinin akıyla çıktılar (!). Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden ithamlarını sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler. Kendilerine çok şey borçluyuz (!). Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız” dedi.

İsimlerini sayacağı kişilerin “MHP’ye özel bir kin ve nefret duyduğunu” savunan Bahçeli şöyle devam etti:

“24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları bir kez daha gösterdi ki Türk Milleti algı oyunlarına gelmiyor, müfterilere inanmıyor, ahlak ve adaletinden sapma hakkını göstermiyor. MHP’ye özel bir kin ve nefret duyan zevat-ı muteber (!) ümit ederim ki insafa gelirler, vicdanlı olmanın hakkını verirler. Sayısız iftiranıza teşekkür ederim. Hayret verici ithamlarınıza teşekkür ederim. Şaşırtan isnatlarınıza da teşekkür ederim. Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlak, insanlık nasıl seçilir, ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi! Bu nedenle şükranlarımı sunuyorum, var olun diyorum. Ne yaptınızsa başaramadınız, nitekim Milliyetçi Hareket Partisi’ni yıkamadınız. Beyhude yere uğraşmayın, Türk Milletini durduramazsınız.”

Bahçeli bu isimleri şöyle sıraladı:

“Uğur Dündar (Sözcü), Yılmaz Özdil (Sözcü), Rahmi Turan (sözcü), Emin Çölaşan (Sözcü), Necati Doğru (Sözcü), Soner Yalçın (Sözcü), Namık Kemal Zeybek (Anayurt), Birgül Ayman Güler (Aydınlık), İsmet Özçelik (Aydınlık), Mehmet Yuva (Aydınlık), Oktay Ekşi (Aydınlık), Oktay Yıldırım (Aydınlık), Rafet Ballı (Aydınlık), Rıza Zelyut (Aydınlık), Sabahattin Önkibar (Aydınlık), Ahmet İnsel (Cumhuriyet), Ali Sirmen (Cumhuriyet), Aslı Aydıntaşbaş (Cumhuriyet), Aydın Engin (Cumhuriyet), Erdem Gül (Cumhuriyet), Hikmet Çetinkaya (Cumhuriyet), Kadri Gürsel (Cumhuriyet), Orhan Bursalı (Cumhuriyet), Özgür Mumcu (Cumhuriyet), Öcal Uluç (Gözlem), Nagehan Alçı (Habertürk), Nihal Bengisu Karaca (Habertürk), Oray Eğin (Habertürk), Sevilay Yılman (Habertürk), Abdulkadir Selvi (Hürriyet), Ahmet Hakan (Hürriyet), İsmail Saymaz (Hürriyet), Taha Akyol (Hürriyet), Etyen Mahçupyan (Karar), Mehmet Ocaktan (Karar), Can Ataklı (Korkusuz), Hüsnü Mahalli (Korkusuz), Ümit Zileli (Korkusuz), Mehmet Tezkan (Milliyet), Hıncal Uluç (Sabah), Hilal Kaplan (Sabah), Melih Altınok (Sabah), Nuh Albayrak (Star), Adnan İslamoğulları (Türkiye’de Yeniçağ), Agah Oktay Güner (Türkiye’de Yeniçağ), Ahmet Gürsoy (Türkiye’de Yeniçağ), Ahmet Takan (Türkiye’de Yeniçağ), Arslan Bulut (Türkiye’de Yeniçağ), Burhan Ayeri (Türkiye’de Yeniçağ), Orhan Uğuroğlu (Türkiye’de Yeniçağ), Yavuz Selim Demirağ (Türkiye’de Yeniçağ), Güngör Mengi (Vatan), Kemal Öztürk (Yenişafak), Hakan Bayrakçı (SONAR), Bekir Ağırdır (KON-DA), Özer Sancar (METROPOL), Faruk Acar (ANDY-AR), Murat Gezici (GEZİCİ), İbrahim Uslu (ANAR), Gürkan Hacir (CNN TÜRK), Murat Sarı (KONSENSÜS), Mehmet Murat Pösteki (ORC), Mehmet Ali Kulat (MAK), Ahmet Kasım Han (KADİR Has Üniversitesi), Doç Dr. Barış Doster (Marmara Üniversitesi), Tanju Tosun (Ege Üniversitesi), Şaban Sevinç (Halk TV), İsmail Dükel (Halk TV), İsmail Küçükkaya (FOX TV), Fatih Portakal (FOX TV).”