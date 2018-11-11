Kadri Gürsel: Profesyonel, bağımsız ve namuslu gazeteciler sadece ana akımda yetişiyor

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Kadri Gürsel, gazetecilik hayatını anlattığı 'Ben de sizin için üzgünüm' adlı kitabı hakkında Artı TV’ye konuştu. Gürsel’in yayında kullandığı “Ben kendimi her zaman ve hala ana akım gazetecisi olarak tanımlıyorum. Çünkü o kültür içinde yetiştim, o kültürü eleştirmeme rağmen, o kültürün doğru tanımlanması ve doğru şekilde yeniden üretilmesi gerektiğini savunuyorum. Her ülkenin bağımsız, profesyonel ve namuslu gazetecilere ihtiyacı olduğu görüşündeyim. Bu da ancak ana akımda olabilen, gerçekleşebilecek bir kalite, nitelik bir ülke için” ifadeleri tartışma konusu oldu.

Gazeteci Kadri Gürsel’in ‘bağımsız, profesyonel ve namuslu gazetecilerin ancak ana akımda yetişebileceğine’ yönelik ifadeleri, ana akım dışında çalışan gazetecilerin tepkisini çekti.

Gazete duvaR muhabiri İrfan Aktan, Gürsel’e sosyal medya üzerinden şu soruyu yöneltti:

“Sahiden merak ediyorum: Anaakım tanımınız nedir? Sizin açınızdan kalite, nitelik nedir? Çok okunmak, çok görünmek mi? Sizin açınızdan gazetecinin bağımsızlığı ve profesyonelliği, devletle akçeli işler yürüten medya patronlarının bünyesinde çalışmak mı? Ya namus; nedir size göre?”

Aktan, bu soruya “Ülkede bir ana akım medya zaten yok dolayısıyla bazı namuslu gazetecilerin ana akımda çalışmaya tenezzül etmesi ya da etmemesi bağlam dışı. Sacayağı, profesyonel, namuslu ve bağımsız olmak. Biri eksikse olmuyor. Kavramsal düzeyde tartışıyorum” cevabını veren Gürsel’e şöyle yanıt verdi:

“Aslında ülkeyi kastetmiyor; kavramsal ve hatta kuramsal düzeyde bunu tartışmaya, sözlerinizi izaha davet ediyorum. O yüzden profesyonel, bağımsız ve namuslu kavramlarına ilişkin tarifinizi soruyorum. Bu nitelikler neden sahiplik yapısı gereği en olmayacak yerde; anaakımda olsun?”

Gürsel de şöyle devam etti:

"Ana akım ve 'bağımsızlık, namusluluk, profesyonellik' sözlükte ne demekse bu kavramlardan onu anlıyorum. Bu sacayağına en uygun mecra ana akımdır. Profesyonellik ve bağımsızlığın olmadığı bir medyada gazeteciler yine namusludur belki ama yetersizdirler.

Eski Türkiye’deki ana akımın sütten çıkmış ak kaşık olduğunu iddia edemem ama profesyonel, bağımsız ve namuslu gazetecilerin sadece ana akımdan yetişebildikleri bir gerçektir. Aktivist&siyasi medya profesyonel&mesleğin erbabı bağımsız gazeteci yetiştiremez."