Kadri Gürsel: Erdoğan Demirören, bana "Hayatımda hiç kitap okumadım" dedi

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Gazeteci Kadri Gürsel, son kitaıbı 'Ben De Sizin İçin Üzgünüm'de, Haziran ayında hayatını kaybeden Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören ile 2015 yılında, Milliyet gazetesi köşe yazarı iken yaptıkları görüşmeyi aktardı.

7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesi gerçekleştirilen görüşmede Demirören’in kendisine ‘ahlaksız bir teklif’te bulunduğunu ifade eden Gürsel, geçen ay yayınlanan kitabında ’gazete patronu değil, sahibi’ olarak gördüğünü vurguladığı iş insanının “Kadri Bey, yazarlık egonuzu aşağıya çekemiyorsanız seçimlere kadar yazılarınıza ara vermeyi düşünür müsünüz” diye sorduğunu belirtti.

Gürsel, Demirören’in teklifini, hem ‘para karşılığı susturulmuş olmayı, rüşvet almayı’ kabul edemeyeceği, hem de yıllardır sürdürdüğü ‘basın özgürlüğü mücadelesini inkar etmek’ anlamına geleceği için kabul etmediğini de kitabında anlattı.

Erdoğan Demirören'e göre, 'Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük üç devlet adamı' kim?

2015 yılına kadar Milliyet gazetesinde çalışan deneyimli gazeteci, ülkenin o dönemki siyasetine dair de konuştukları Demirören’in kendisine “Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük üç devlet adamı kimdir” sorusunu da kendisine yönelttiğini belirterek, ‘sahibine iade ettiği’ soruya ünlü iş insanının “Turgut Özal, Celal Bayar ve Recep Tayyip Erdoğan” cevabını verdiğini

Gürsel, “Beni benzer biçimde yaralayan ifade” notuyla görüşmeden başka bir ilginç bölümü de şöyle paylaşıyor:

“Görüşmemizin bir anında, öylesine, durup dururken, gözlerimin içine bakarak, ‘Ben hayatımda hiç kitap okumadım’ dedi. Bu sırada yüzündeki bulanık tebessüm değişmedi. Neden hiç kitap okumamış, okumamışsa niçin okumamış, anlatmadı ve bu okumamışlık halinin hayatına bir faydası olmuş mu, onu da söylemedi.”