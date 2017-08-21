Kadir Topbaş'tan İstanbul için yağış uyarısı: Toplu taşıma araçlarını kullanın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, İstanbul'da beklenen ciddi yağışla ilgili vatandaşların dikkatli ve yetkililerin uyarılarına karşı hassas olmalarını istedi.

Topbaş, "Meteorolojik uyarılara göre bu gece, sabah yağış olabilir. Vatandaşlarımızın meteorolojik gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu taşıma araçları kullanması tavsiye ediliyor. Nem oranı aniden soğuyarak buza dönüşüp dolu olabilir’ deniyor” ifadelerini kullandı.

"İstanbul yağış ortamına girdi"

İstanbul’un yağış ortamına girdiğini belirten Topbaş, "Sabah erken saatlerden itibaren Sarıyer, Beykoz ve Şile bölgelerinde yoğun bir yağış görüldü. Meteorolojik uyarılara göre bu gece, sabah yağış olabilir. Gezegenimiz mevsim dengesinin dışına çıktı. Biz çevreyi kirletirsek, çevreye saygı göstermezsek gezegen yaşanmaz hale gelir. Vatandaşlarımızın meteorolojik gelişmelere dikkat etmesi, uyarılara hassasiyet göstermesi, mümkün mertebe toplu araçları kullanması tavsiye ediliyor. ’Nem oranı aniden soğuyarak buza dönüşüp dolu olabilir’ deniyor. Bunları beraberce yaşamalıyız. Sadece idarecilerin tedbir alması yetmiyor. Her birey bu hassasiyeti gösterirse sıkıntısız bir dönemi geride bırakırız" diye konuştu.

"Su birikme haritaları oluşturuluyor"

Yağışların ardından nerede, neler yapılması gerektiğinin tespiti için ’İstanbul’da su birikme haritaları’ yapılması yönünde talimat verdiğini söyleyen Topbaş, şöyle devam etti:

"İstanbul’un ana arterleri ve meydanları başta olmak üzere su birikme haritaları çıkartın dedim. Kameralarla tespit edin. Yağışta sular nerelerde birikiyor, tedbirleri alalım, ona göre çalışalım. Haritalar çıkartılacak, nerede su birikiyor, nerede yoğunluk oluşuyor."