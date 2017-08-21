Meteoroloji'den İstanbul için ikinci uyarı

İstanbul’da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Meteoroloji̇ 1. Bölge Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre, gök gürültülü kuvvetli yağış iki gün etkili olacak.

Kentte bugün hava sıcaklığının en düşük 22, en yüksek 29 derece yarın ise en düşük 23, en yüksek 27 derece olması bekleniyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre yarın hortum ve dolunun da etkili olabileceğini açıkladı.

İBB’den yapılan açıklamada,” Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporlarına göre şiddetli yağışlar bugün sabah saatlerden itibaren etkili oldu. Özellikle Anadolu yakası kuzey kıyılarında (Kilyos, Sarıyer, Beykoz ve Şile’nin köyleri) kuvvetli olan gök gürültülü sağanak yağışların ilerleyen saatlerde dinmesi bekleniyor. Akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor” denildi.

Yarın içinde uyarıların yer aldığı açıklamada, “İstanbul il genelinde salı günü ise gök gürültülü sağanak yağmurun yeniden kuvvetlenerek özellikle Anadolu yakasında daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak oluşu nedeniyle oluşacak kararsız hava koşulları nedeniyle hortum ile kısa süreli dolu yağışı, şimşek, yıldırım, gök gürültülü kısa süreli kuvvetli yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor ” ifadeleri kullanıldı.