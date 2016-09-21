Kadir Topbaş hakkında 'FETÖ'den suç duyurusu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li Meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Süleyman Nadir Ataman, İBB Başkanı Kadir Topbaş hakkında, “FETÖ Terör örgütüne yardım ve yataklık"," Kamu imkanlarını ve gücünü kullanarak şu an FETÖ terör örgütü ile bağlantısı olan kişi ya da kurum yöneticilerine menfaat sağlamak", "Görevi kötüye kullanmak", "İmar Kirliliğine neden olmak" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu suç duyurusunu işleme koydu. Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı da 'FETÖ'ye finansal destek sağlamak' suçlamasıyla tutuklanmıştı.



“Uygun bulunmayan, olumsuz görüş verilen plan değişiklikleri İBB Meclisi'nde kabul edilmeseydi, FETÖ terör örgütü bu ekonomik güce kavuşamayacak, örgüte insan devşiremeyecekti" denilen suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"El konulan mal varlıklarına bakıldığında, şirket genel merkezleri dahil tamamı İBB parsel bazında ya da bölge planlarında özel plan değişikliğine uğramıştır. Örgüt varlığını, plan değişikliklerinden elde ettiği yeni lejantlar sayesinde kurduğu Eğitim, Sağlık, Yurt ve Özel Sosyal kültürel tesis alanlarından sağlamıştı."



Topbaş'ın damadının

projeleri kanıt olarak sunuldu





'FETÖ' soruşturması çerçevesinde el konulan Üsküdar, Silivri, Bahçelievler'de bulunan bazı okullar ile Süleyman Şah Üniversitesi'nin örnek olarak gösterildiği suç duyurusunda, Kadir Topbaş'ın Ömer Faruk Kavurmacı'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Aydınlı Grup'a ait projelerden de söz edildi. Suç duyurunda 'FETÖ'ye yardım etmek, para aktarmak' suçlarından tutuklanan inşaat müteahhitleri ve firmalara ait projeler de yer aldı. Konuyla ilgili basında yer alan haberler, İBB Meclis tutanakları, tapu kayıtları delil olarak sunuldu.



Suç duyurusunda, "Belediye meclislerinde Belediye Başkanı'nın havale etmediği hiç bir konu görüşülemez. Vatandaşlar için 1 yıllık süreç 28 güne çekilerek özel işlem yapılmıştır. 'Benim imzam yok, vekilimin var' denemez. Bu doğru değil. Yine gündem Topbaş'a sunulur ve öyle hayata geçer" ifadelerine yer verildi.



15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından 'FETÖ' ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle birçok özel eğitim, özel sağlık, özel yurt kurumuna el konulduğunun belirtildiği dilekçede, 'FETÖ'ye ait bütün kurumların tespit edilebilmesi için İBB arşivlerinin 2004-2016 Temmuz ayı dahil olmak üzere tarafsız bilirkişiler tarafından incelenmesi talep edildi. Yapılan plan değişiklikleri ile yapılan “İBB dosyalarındaki mülkiyet sahiplerinden yola çıkılarak, emsal artışları ile haksız rant kazanan kişilerin kolaylıkla ortaya çıkarılabileceği" belirtildi.

"Topbaş hakkında dava açılsın"





Kadir Topbaş hakkında "FETÖ terör örgütüne yardim ve yataklık", " Kamu imkanlarını ve gücünü kullanarak şu an FETÖ terör örgütü ile bağlantısı olan kişi yada kurum yöneticilerine menfaat sağlamak", "Görevi kötüye kullanmak", "İmar Kirliliğine neden olmak", “irtikap" ve “nüfuz ticareti" suçlarından hakkında dava açılması istendi.