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Antalya'da 'FETÖ' operasyonu; 40 gözaltı

Antalya'da 'FETÖ' soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 40 kişi adreslerinden alınırken, 15 kişinin ise firarda olduğu öğrenildi

21 Eylül 2016 19:07

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce Fethullah Gülen cemaatine yakın olduğu öne sürülen okul ve dershanelerde görev yapıp aynı zamanda yine aynı cemaate yakın farklı kurumlarda çalıştığı şüphesiyle 55 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Star'da yer alan habere göre, başsavcılık talimatıyla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Antalya merkez, Kaş, Serik, Alanya, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde  farklı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 40 kişi adreslerinden alınırken, 15 kişinin arandığı belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konulurken, bazı şüphelilerin telefonlarında  'ByLock' uygulması bulunduğu iddia edildi.

 

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