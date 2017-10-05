"Kadir Topbaş daha neden istifa ettiğini bile bilmiyor, utanıp susacağına hâlâ celalleniyor"

Sözcü yazarı Can Ataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş’ın niye istifa ettiğini dahi açıklayamadığını belirterek, "CHP Genel Başkanı Kadir Topbaş'a sormuş ‘Seni kim adam yerine koymadı?’ diye. Haksız mı?” ifadelerini kullandı.

Topbaş’ın utanıp susacağına celallendiğini yazan Ataklı, "Diyor ki ‘İstanbullular bizi, biz İstanbullular'ı biliriz. Bize atılan hiçbir çamur üzerimize yapışmaz. Onurumuzla geldik, onurumuzla ayrıldık. Muhalefete tavsiyem; Beni karalamak yerine, kendinizi insanlara sevdirmeye çalışınız. Pes yani. Onurunuzla gelmiş olabilirsiniz ama onurunuzla gitmediğiniz ortada” dedi.

Can Ataklı'nın "Bunlar nasıl adamlarmış böyle” başlığıyla yayımlanan (5 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a “istifa et” dendi. O da istifa etti. Ayıp olmasın diye “görevden aldık” demedi saray, “istifa et adam gibi git bari” toleransı gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e de aynı uyarı gitti. O şimdilik oyalanıyor. Belli ki karizmayı fazla çizdirmeden nasıl giderim hesabında.

Arkadaş anlamıyorum bunlar nasıl insanlar? Biri pişkinlik yarışmasında ipi birinci olarak göğüslemenin mutluluğunu yaşıyor adeta. AKP Genel Başkanı bütün medyanın önünde kendisini istifaya davet etmiş, o sanki laf başkasına söyleniyormuş gibi istifini bile bozmuyor “Tayyip Erdoğan'a uzanan eller kırılır, o ümmetin lideri” diyor.

Ümmetin lideri de ne demek? Erdoğan halife mi? Sonuçta görevden atılıyorsun, seni oraya getiren irade artık orada durmanı istemiyor. “Çek git, asabımı daha fazla bozma” diyor. Ama o belediye başkanı tribünlere dönerek “En büyük Tayyip başka büyük yok” tarzı tezahürat yapıyor. Demek tehdit çok büyük. Öyle büyük ki, ne kimlik ne kişilik ne gurur ne onur hiçbiri önemli değil.

Ya İstanbul'dakine ne demeli. İstifa etti ama “niye istifa ettiğini” söyleyemiyor bile. O da tribünlere dönerek “Bundan sonra kendimi İslam dinine adıyorum” diyor. Belli ki ona yönelik tehdit de çok güçlü ki onda da onur, gurur, kimlik, kişilik hak getire.

Ama sıra muhalefete çemkirmeye gelince maşallah zannedersin ki adam çok karakterli çok gururlu çok onurlu. CHP Genel Başkanı Kadir Topbaş'a sormuş “Seni kim adam yerine koymadı?” diye. Haksız mı?

Topbaş utanıp susacağına celalleniyor. Diyor ki “İstanbullular bizi, biz İstanbullular'ı biliriz. Bize atılan hiçbir çamur üzerimize yapışmaz. Onurumuzla geldik, onurumuzla ayrıldık. Muhalefete tavsiyem; Beni karalamak yerine, kendinizi insanlara sevdirmeye çalışınız.”

Pes yani. Onurunuzla gelmiş olabilirsiniz ama onurunuzla gitmediğiniz ortada. Daha neden istifa ettiğinizi bile bilmiyorsunuz. Madem İstanbullular sizi biliyorlar neden bir kişi bile tepki göstermedi. Koskoca partide sizi seven sizi sayan bir kişi bile mi yoktu da belediye başkanlığından kovulmanıza karşı çıkmadı, yanınızda yer almadı. Bu nasıl “onurlu” gidiştir ki yanınızda bir kişi bile durmadı. Muhalefet liderini seviyorlar mı bilemem ama sizi seven bir kişinin bile olmadığı kanıtlandı. Bir kişiye bile kendini sevdirememiş olmanın utancını yaşayacağınıza “üzerimize hiçbir çamur yapışmaz” demeniz züğürt tesellisinden başka bir şey değildir. Kullanıldınız ve onursuzca buruşturulup atıldınız, hâlâ yalakalık yapmak için muhalefete saldırarak kendinizi tatmin edebilirsiniz ama bu kendinizi iyice çukura gömdüğünüz gerçeğini değiştirmez.