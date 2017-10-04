Kadir Topbaş'tan "Sizi kim adam yerine koymadı?" diye soran Kılıçdaroğlu'na yanıt

13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden geçen günlerde istifa eden Kadir Topbaş, "İnsan her şeyi affeder, ama adam yerine konmamayı asla" ifadesine ilişkin olarak açıklama yaptı. Topbaş, “Bu sözü, başkalarının bana karşı tavırları için değil, benim insanlara hangi duygu ile yaklaştığımı ifade etmek için dile getiriyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün (3 Ekim 2017) partisinin grup toplantısında Topbaş'ın bahsi geçen ifadesine değinmiş, ardından "Sizi kim adam yerine koymadı?" diye sormuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması üzerine sosyal medya hesabında bugün (4 Ekim 2017) açıklama yapan Topbaş, şunları kaydetti:

“Sayın Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda hakkımda konuşmuş. Kendisi ile en son 2009 yerel seçimlerinde muhatap olmuştuk. Veda toplantısında, ‘İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konmamayı affetmez’ demiştim. Bu söz bir alıntı değildir, şahsıma aittir. Yaptığım her konuşmada dile getirdiğim bir ifadedir. Görüyorum ki; Bu sözü, bir yerlere çekmeye çalışanlar var. Bir yere çekmeye gerek yok."

"Onurumuzla ayrıldık"

“Konu basit. İnsana saygının öneminden söz ediyorum” diyen Topbaş şu ifadeleri kullandı: “Bu sözü, başkalarının bana karşı tavırları için değil, benim insanlara hangi duygu ile yaklaştığımı ifade etmek için dile getiriyorum. ‘Adam yerine konmamak’ ifadesini, cinsiyetçi bir anlam taşıdığı gerekçesi ile eleştirenler de var. Bu eleştiriyi ise, ‘Adam olmayı’ bir cinsiyet meselesi olarak değil, şahsiyet meselesi olarak gördüğümü belirterek yanıtlamak isterim. Zaten; İstanbullular bizi, biz İstanbullular’ı biliriz. Bize atılan hiç bir çamur üzerimize yapışmaz. Onurumuzla geldik, onurumuzla ayrıldık. Muhalefete tavsiyem; Beni karalamak yerine, kendinizi insanlara sevdirmeye çalışınız.”

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, "demokrasilerde seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini" vurgulayarak şunları söylemişti:

"Seçimle gelen seçimle gitmiyorsa, istifa ettiriliyorsa istifa eden kişi kendi seçmenine hesap vermek zorundadır. Gerekçelerini halkına anlatmak zorundadır. Sayın Kadir Topbaş istifa etti. Topbaş’a sordular, ‘yorulduğunuz için mi’ ‘hayır’ dedi. ‘Niçin istifa ettiniz’ ‘beni adam yerine koymadılar.’ Şimdi Kadir Topbaş’a soruyorum; sizi kim adam yerine koymadı? Ben buna isyan ediyorum sen sinene çekiyorsun. Olmaz İstanbullulara hakarettir çık açıkça şu gerekçe ile de. Şimdi benzer şekilde başka büyükşehir belediye başkanları için aynı şey konuşuluyor. İstifa edecek mi etmeyecek mi? İstifa edenler suçludur. Ama istifa etmeyip direnen ben haklıyım beni halk seçti siz beni istifa ettirmezsiniz diyenlere de hep saygı duyarım.

Demokrasilerde seçimle gelen seçimle gider. Seçimle gelen seçimle gitmiyorsa, istifa ettiriliyorsa istifa eden kişi kendi seçmenine hesap vermek zorundadır. Gerekçelerini halkına anlatmak zorundadır. Niçin istifa ediyorlar iki nedeni olabilir. Bir yolsuzluk vardır mahkeme önüne çıkmak istemiyor. Tehdit ve şantaj ile istifa ediyorlar. İki, FETÖ’nün üyesidirler Bylock kullanmışlardır bu nedenle önlerine konmuştur istifa edeceksiniz deniyordur istifa ediyorlar. İstifa edenlerin yakasında iki tane rozet vardır; bir tanesinde yolsuzluk bir tanesinde Bylock. İstifa ediyorlarsa gerekçe budur.”