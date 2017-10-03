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Kılıçdaroğlu: Sayın Topbaş sizi kim adam yerine koymadı?

"İstifa edenlerin yakasında iki rozet vardır, biri yolsuzluk biri ByLock"

03 Ekim 2017 17:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden "Her şey affedilir ama adam yerine konmamak asla" diyerek istifa eden Kadir Topbaş'a yönelik olarak da, " Sayın Topbaş, sizi kim adam yerine koymadı? Çık açıkça söyle. Bugün başka büyükşehir belediye başkanları için aynı şey konuşuluyor" dedi.

"Bugün başka büyükşehir belediye başkanları için aynı şey konuşuluyor. İki nedenden istifa etmiş olabilirler. Yolsuzluk olabilir ya da FETÖ üyesidirler ya da Bylock kullanmışlardır" diyen Kılıçdaroğlu, "İstifa edenlerin yakasında iki rozet vardır, biri yolsuzluk biri ByLock. Eğer istifa ediyorlarsa sebep budur" değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun eski İBB Başkanı Topbaş ile ilgili söyledikleri şöyle:

Seçimle gelen seçimle gitmiyorsa, istifa ettiriliyorsa istifa eden kişi kendi seçmenine hesap vermek zorundadır. Gerekçelerini anlatmak zorundadır. Sayın Kadir Topbaş istifa etti. Yorulduğunuz için mi istifa ettiniz diye soruyorlar, hayır adam yerine koymadıkları için istifa ettim diyor. Sayın Topbaş uzun süre İstanbul'da başkanlık yaptınız. Sizi adam yerine koymayanlar kim? Çık açıkca söyle ki şu gerekçe ile istifa ediyorum. Bugün başka büyükşehir belediye başkanları için aynı şey konuşuluyor. İki nedenden istifa etmiş olabilirler. Yolsuzluk olabilir ya da FETÖ üyesidirler Bylock kullanmışlardır. Önlerinde konmuştur o yüzden istifa ediyorlardır. İstifa edenlerin yakasında iki rozet vardır, biri yolsuzluk biri Bylock. Eğer istifa ediyorlarsa sebep budur. 

 

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