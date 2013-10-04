Kadir Topbaş, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'na tekrar seçildi

Fas'ın Rabat kentinde yapılan kongreye, 130'a yakın ülkeden 3 binden fazla delege katıldı. Tek adayla gidilen seçimde kongre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a 2016'ya kadar UCLG Başkanlığı'nı sürdürmesi için yetki verdi.

Göreve yeniden seçilmenin mutluluğunu yaşayan Topbaş, şunları söyledi: "Türkiye'yi her alanda zirvede tutma anlayışı ile UCLG Başkanlığı görevini 3 yıldır sürdürüyordum. 2010'da Meksika'da yapılan bir önceki Dünya Konseyi'nde çekişmeli bir seçim süreci sonucunda başkanlığa seçilmiştim. Şimdi Fas'ın Rabat kentinde yapılan seçimli kongrede delegelerin tam desteğiyle rakipsiz olarak başkanlığı sürdürme noktasında yetki aldım. Dünya Belediyeler Birliği olarak nitelendirebileceğimiz bu önemli teşkilatın başkanlığına 3 yıl için yeniden seçilmiş olmamdan dolayı ülkem ve şehrim adına onur duydum. 2016'ya kadar bu görevim devam edecek."

'İstanbul dünyanın en fazla ilgi çeken şehri'

Kongrede yerel yönetimlerin önemi ve dünyanın geleceğine etkisi üzerinde durulduğunu aktaran Topbaş, "Dünya çapındaki yerel yönetimlerin nabzı burada attı diyebiliriz. Önemli şehirlerin belediye başkanları ile İstanbul için faydalı görüşmeler yapma imkanımız oldu. Görüyoruz ki İstanbul, son yıllardaki gelişimiyle dünyanın ilgisini daha fazla çeken bir şehir konumunda. İstanbul'un adını zirvede tutmaya devam edecek olmamız da ayrı bir gurur vesilesi" dedi.

Topbaş başkanlıkları 4'ledi

UCLG Başkanlığı'na yeniden seçilen Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Yerel Yönetimler Danışma Kurulu (UNACLA) Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.

Kongreden notlar

CNNTürk'te yer alan haberde, kongreden notlar da paylaşıldı.

"Toplumu hayal et, demokrasiyi inşa et" sloganıyla toplanan UCLG Dünya Konseyi'nde, Genel Kurul toplantısının yanı sıra "HABİTAT 3" zirvesi için stratejik oturum gerçekleştirildi.

UCLG Teşkilatı'nın 100. kuruluş yılı nedeniyle sergi açıldı. UCLG Dünya Konseyi'ne, Avrupa Birliği Kalkınma Komiseri Andris Pielbal de katıldı.

RABAT EXPO 2013'te dünyanın dört bir yanından gelen belediyelerin hizmet ve etkinlikleri sergilendi. Fuarda, açılan İstanbul standı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri Kültür AŞ, İSTON, İSTAÇ, İSBAK, SAĞLIK AŞ, BELBİM AŞ, İSPARK ve İSMEK standları büyük ilgi gördü.

UCLG'nin 2016'daki toplantısı Bogota'da geçekleşecek

Bu arada, UCLG'nin 2016'da yapılacak toplantısı için İstanbul ile Kolombiya'nın başkenti Bogota yarıştı.

İki aday şehirle ilgili tanıtım filmleri gösterilirken, Topbaş, Güney Amerika'nın gelişmesi için İstanbul'un adaylıktan çekildiğini açıkladı. Böylece UCLG'nin 2016'daki toplantısına ev sahipliği yapacak şehir Bogota oldu.