Kadir Mısıroğlu: Türkçüler, Ziya Gökalp'i adam zanneder, bir Yahudi'nin sistemini Türkiye'ye adapte etmiştir

Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak sarf ettiği "Keşke Yunan galip gelseydi" ifadeleriyle tepki çeken Kadir Mısırlıoğlu, 'Türk milliyetçiliğinin babası' olarak bilinen sosyolog Ziya Gökalp hakkında ise "Ziya Gökalp'i Türkçüler adam zanneder" ifadelerini kullandı.

Mısıroğlu, 22 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği sohbetinde, daha önce dile getirdiği, "Dinsiz münevver" tartışmasına atıfta bulunarak "Türkçüler darılmasın, Ziya Gökalp, dinsiz münevver yetişmesinde birinci derecede mesuldür" dedi.

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Odatv'nin haberleştirdiği konuşmaya göre, Türk olduğunu ve Türklüğü ile iftihar ettiğini söyleyen Mısıroğlu, "bu ırkçılık değildir. Türk'ün ortaya koyduğu medeni vasıtalarla müftehirim, askeri vakalarla müftehirim. Bu ırkçılık değildir bu babanla iftihar etmene benzer" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Ziya Gökalp'i Türkçüler adam zanneder, Ziya Gökalp'in Türkiye'ye naklettiği sosyoloji, dini bütün metafizik hakikatleri ile âdeme mahkûm eden bir sistemdir. Durkheim sosyolojisidir. Durkheim bir Yahudi'dir. Bir Yahudi'nin sistemini Ziya Gökalp Türkiye'ye adapte etmiştir. Ziya Gökalp Kürt'tür, Türkçülük yapar. Kürtçülük yapan Bedirhanzade'ler Arap'tır. Abbasi hanedanlığındandır. Bu işler, biraz karışıktır. Bazı insanlar, bazı maksatla, bazı davaları güderler. İman adamı olmak başka şeydir, siyaseten bazı davaları gütmek başka şeydir."