Kadir Mısıroğlu: Davutoğlu, şeytanın Adem'e secde etmemesindeki mantıkla hareket etti!

AKP'ye yakın çevrelerin takip ettiği İslamcı yazar Kadir Mısıroğlu, 22 Mayıs'ta yapılacak olan AKP'nin 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde veda edeceğini açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu için ağır ifadeler kullandı. "Davutoğlu'nun tasviyesi başkanlığa karşı olmasındandır. Bunu perdenin önünde çok hissetmediniz" diyen Mısıroğlu, "Şimdi gidenin arkasında konuşmak yakışmadığı için söylemiyorum ama itaati küçüklük zannetti" ifadesini kullandı.

"Tayyip Bey'in Davutoğluna söylediği işler var, sırf o söylediği için yapmamıştır" iddiasında bulunan Mısıroğlu, "Çünkü emir almayı küçüklük adletti. Sen sensen ben de ben. Şeytanın Adem'e secde etmemekteki mantığı gibi" görüşünü dile getirdi.

Mısıroğlu'nun konuşmasına ilişkin video şöyle: