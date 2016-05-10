T24 LogoT24 Logo
Politika

Kadir Mısıroğlu: Davutoğlu, şeytanın Adem'e secde etmemesindeki mantıkla hareket etti!

"Tayyip Bey'in Davutoğluna söylediği işler var, sırf o söylediği için yapmamıştır"

10 Mayıs 2016 11:14

AKP'ye yakın çevrelerin takip ettiği İslamcı yazar Kadir Mısıroğlu, 22 Mayıs'ta yapılacak olan AKP'nin 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde veda edeceğini açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu için ağır ifadeler kullandı. "Davutoğlu'nun tasviyesi başkanlığa karşı olmasındandır. Bunu perdenin önünde çok hissetmediniz" diyen Mısıroğlu, "Şimdi gidenin arkasında konuşmak yakışmadığı için söylemiyorum ama itaati küçüklük zannetti" ifadesini kullandı.

"Tayyip Bey'in Davutoğluna söylediği işler var, sırf o söylediği için yapmamıştır" iddiasında bulunan Mısıroğlu, "Çünkü emir almayı küçüklük adletti. Sen sensen ben de ben. Şeytanın Adem'e secde etmemekteki mantığı gibi" görüşünü dile getirdi.

Mısıroğlu'nun konuşmasına ilişkin video şöyle:

ETİKETLER

akpak partikadir mısıroğludavutoğluşeytanademsecdeağır ifadeler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24