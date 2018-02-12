Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama

Dün akşam (11 Şubat 2018) beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve anjio olan Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili Fulya Acıbadem Hastanesi açıklama yaptı. Hastane başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, İnanır'ın sağlık durumu için "Genel durum şu an iyi. Hayati tehlikesi yok" dedi.

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Dün gece saatlerinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın ünlü ismi Kadir İnanır, İstanbul’daki Fulya Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Usta oyuncu burada, Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından ameliyat edilerek tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili Başhekim Prof. Dr. Reha Baran açıklama yaptı. Baran, "Sayın Kadir İnanır 24 saati birkaç aşan saat aşan şekilde hastanemizde. Kendisi şu anda yoğun bakımımızda takip ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Genel durumu gayet iyi. Hayati riski şu an için yok. Takiplerimiz devam ediyor" dedi. Baran, "MR'ı çektiğimizde de beynin orta damarının üst kısmında bir damarın tıkandığını ona ait beyin alanının iyi kanlanmadığını tespit edince, beynin damarlarını görmek üzere anjiyo grafiği yaptık. Tesadüfen bulunan radyolog arkadaşımız -bu konuda uzman bir arkadaşımızdı- beraberinde nörolog ekibi topladık. Belli bir sürenin sonunda da damarın açılma gerekliliği kararını verip görüntüleri internet ortamında Prof. Dr. Naci Koçer'e gönderdik. Onla yaptığımız telefon konuşmalarında Naci bey de bizim koyduğumuz karara katıldı ve hızla ekibi topladı. Saat 12.00 civarında konuştuk. Saat 01. 00 civarında Naci bey hastanemize katıldı. 02.00 civarında da hastamızın tıkanmış damarındaki pıhtının çıkartılması işlemi tamamlandı. Burada zamanlamanın tabi ki çok önemi var. İşlem öncesinde yüzünde bir miktar asimetri vardı. O da işlem sonrası kayboldu. Yoğun bakımda. Garanti olsun diye yakın gözlemde" diye konuştu.