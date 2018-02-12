Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın oyuncularından Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle dün (11 Şubat 2018) akşam saatlerinde fenalaşması sonucu hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın anjiyo geçirdiği belirtilirken, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Hürriyet'ten Arzu Akbaş Zor'un haberine göre; Gece saatlerinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın ünlü ismi Kadir İnanır, İstanbul’daki Fulya Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Usta oyuncu burada, Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından ameliyat edilerek tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

İnanır'ın hayati tehlikesinin olmadığı ve tedbir amaçlı yoğun bakımda bekletildiği öğrenildi. Konu ile ilgili hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı. Hastanenin öğlen saat 13.00'da açıklama yapması bekleniyor.