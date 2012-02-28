'Kadir İnanır kanser değil, fıtık ameliyatı oldu'

T24 - Türk sinemasının önemli oyuncularından Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, dayısının sağlık durumuna ilişkin bazı söylentiler olduğunu hatırlatarak, ''Kendisi bel fıtığı ameliyatı oldu. Başka bir rahatsızlığı da yok'' dedi.

Kadir İnanır'ı ameliyat eden Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın, İnanır’ın geçirdiği ameliyata ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

Oyuncunun bel fıtığı problemi olduğunu ve damarlarındaki kanal darlığı nedeniyle ayak bileğinde güçsüzlük bulunduğunu, bu nedenle bu sabah 2 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Cuma günü de akciğerlerinde küçük bir operasyon yapılacak. Akciğerde büyük bir problem yok'' dedi.

Aydın sözlerine şöyle devam etti: ''Kadir Bey 2-3 haftadır, akciğer enfeksiyonu geçirmişti. O sırada bizim çok öteden beri takip ettiğimiz özel bir problemi de vardı. Bu, bel fıtığı dediğimiz olay. Aynı zamanda kanal darlığı da ayak bileğinde güçsüzlüğe neden olunca, akciğerdeki enfeksiyonu kontrol ettikten sonra, bel fıtığından ameliyat etme kararı aldık.