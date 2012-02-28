Kadir İnanır akciğer kanserine yakalandı

T24 - Kadir İnanır kansere yakalandı. Akciğer kanseri teşhisi konan 63 yaşındaki efsane isim tedavi altına alındı.
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Kadir İnanır'a akciğer kanseri teşhisi kondu.
Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, geçen hafta rahatsızlanan İnanır’a biyopsi yapıldı. Akciğer kanserine yakalandığı saptanan usta oyuncu, Üsküdar’da özel bir hastaneye yatırıldı.
Rahatsızlığı nedeniyle yakın dostu Saffet Ulusoy’un geçtiğimiz haftaki cenazesine katılamayan İnanır’ın hastalığı yakın çevresini şoke ederken, İnanır'ın moralinin yerinde olduğu ve hastalığı yeneceğini söylediği ifade edildi.