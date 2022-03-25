Kadir İnanır’ın hayatını anlatan belgesel çekilecek

Usta oyuncu Kadir İnanır, geçen akşam Yeniköy'de bir balıkçı çıkışı objektiflere takıldı. İnanır, "Hayatımı anlatan bir belgesel çekilecek" diyerek müjdeyi verdi.

Son olarak bir yatak reklamında rol alan Kadir İnanır, basın mensuplarının "Biyografi ve otobiyografi filmleri tekrardan gündeme geldi. Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; İnanır, "Film değil ama 10 senedir devam eden, benim hayatımı anlatan bir belgesel var. Çok duygusal bir film gibi, öyle konuk arkadaşlarımız vs. yok direkt ben olacağım ve hayatım anlatılacak" dedi.