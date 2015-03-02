T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadir İnanır İmralı'ya gidecek iddialarına ne yanıt verdi?

Kadir İnanır, İmralı'ya gidecek İzleme Heyeti'nde yer alacağı haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu

02 Mart 2015 15:25

Sanatçı Kadir İnanır, müzakereleri izleme heyetiyle birlikte İmralı'ya gideceği haberleriyle ilgili konuştu. İnanır, "Bana ulaşan bir teklif yok. Gelirse o zaman değerlendiririz" dedi.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, çözüm sürecinin ilerlemesi durumunda sahadaki durumu denetleyecek olan 'müzakereleri izleme heyeti'nin sorumluluğunun geniş bir alanı kapsayacağını söyledi. 10-15 kişiden oluşacağı ifade edilen 'İzleme Heyeti’nde görev alanların hepsinin İmralı’da yapılacak müzakereye katılmayacağı, belirlenen isimler arasından seçilecek 5 ya da 6 ismin adaya gideceği kaydedildi.  İmralı'ya gidecek 'İzleme Heyeti'nde sinema oyuncusu Kadir İnanır'ın da olacağıiddia edildi.

 

'Ben de gazetelerden öğrendim'

 

İmralı ziyareti ile ilgili Hürriyet 'e konuşan sanatçı Kadir İnanır, "Ben de gazetelerden öğrendim. Bana ulaşan bir teklif yok. Gelirse o zaman değerlendiririz’ dedi.

ETİKETLER

kadir inanırimralıizleme heyetiçözüm süreci

İlgili Haberler

Kadir İnanır: Siyaset yapmak isteseydim 5 dönemdir yapardım

Hakkında HDP'den milletvekili adayı olacağına iddialar çıkan Kadir İnanır, parlamentoda çalışmayı düşünmediğini dile getirdi

Kadir İnanır açıkladı: HDP'ye neden 'hayır' dedi?

HDP'den gelen milletvekili adaylığı teklifini geri çeviren Kadir İnanır'ın 'sağlığı' iyi asıl gerekçesi ise...

Kadir İnanır İmralı'ya gidecek İzleme Heyeti'nde yer alacak mı?

Çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçilirken oluşturulacak heyette Kadir İnanır'ın da olabileceği öne sürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24