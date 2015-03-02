Kadir İnanır İmralı'ya gidecek iddialarına ne yanıt verdi?

Sanatçı Kadir İnanır, müzakereleri izleme heyetiyle birlikte İmralı'ya gideceği haberleriyle ilgili konuştu. İnanır, "Bana ulaşan bir teklif yok. Gelirse o zaman değerlendiririz" dedi.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, çözüm sürecinin ilerlemesi durumunda sahadaki durumu denetleyecek olan 'müzakereleri izleme heyeti'nin sorumluluğunun geniş bir alanı kapsayacağını söyledi. 10-15 kişiden oluşacağı ifade edilen 'İzleme Heyeti’nde görev alanların hepsinin İmralı’da yapılacak müzakereye katılmayacağı, belirlenen isimler arasından seçilecek 5 ya da 6 ismin adaya gideceği kaydedildi. İmralı'ya gidecek 'İzleme Heyeti'nde sinema oyuncusu Kadir İnanır'ın da olacağıiddia edildi.

'Ben de gazetelerden öğrendim'

İmralı ziyareti ile ilgili Hürriyet 'e konuşan sanatçı Kadir İnanır, "Ben de gazetelerden öğrendim. Bana ulaşan bir teklif yok. Gelirse o zaman değerlendiririz’ dedi.