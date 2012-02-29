Kadir İnanır: Bomba gibi döneceğim

T24 - Akciğer kanseri olduğu yönündeki haberlerin ardından konuşan Kadir İnanır, "İyi ki üşütmüşüm, iyi ki doktora gitmişim. O sayede erken yakaladık kitleyi" dedi.

Milliyet'ten Ali Eyüboğlu imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

“Kansere yakalandı” haberiyle sevenlerini üzen Kadir İnanır’dan iyi haber var. Hastalık erken evrede yakalanmış durumda ve aktör “Bomba gibi döneceğim ekrana” diyor. Tesadüfe bakın ki, Kadir İnanır’ın akciğer kanseri olduğuna dair haber sevenlerinin yüreğine bıçak gibi saplanmışken ünlü aktör bıçak altına yattı. Dün sabahki ameliyatın uzaktan yakından ilgisi yoktu akciğerle.

İnanır’ın ameliyat olmasının sebebi, acılarına dayanmakta zorluk çektiği bel fıtığı illetinden kurtulmaktı. Prof. Dr. Yunus Aydın’ın yaptığı ameliyattan sonra çıktım İnanır’ın 10’uncu kattaki odasına. Neşesi yerindeydi. Yanında hayat arkadaşı Jülide Kural, arkadaşı Doğan Kalkavan, özel doktoru Osman Bulutlar vardı.

Kadir İnanır, soğuk algınlığı, yüksek ateş ve zatürree şüphesiyle gittiği hastanede yapılan ilk tetkikte akciğerde küçük bir kitleye rastlandığını söyledi ve ekledi: “Bunun üzerine ileri tetkikler yapıldı. İyi ki üşütmüşüm, iyi ki doktora gitmişim. O sayede erken yakaladık kitleyi. Cuma günü kitle, ameliyatla alınacak. Sevenlerim merak etmesin. Sağlığım ve moralim çok iyi. Ahmet Ümit’in senaryosunu yazacağı diziyle bomba gibi döneceğim ekrana.”

Sanatçının bir de mesajı vardı: “Senin aracılığınla bir tavsiyem olacak insanlara. En küçük bir rahatsızlıklarında, ihmal etmesinler doktora gitmeyi. Erken teşhis çok önemli çünkü.”

Doktorundan açıklama

Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ı ameliyat eden Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın, İnanır'ın bel fıtığı problemi olduğunu ve damarlarındaki kanal darlığı nedeniyle ayak bileğinde güçsüzlük bulunduğunu, bu nedenle bu sabah 2 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, “Cuma günü de akciğerlerinde küçük bir operasyon yapılacak. Akciğerde büyük bir problem yok” dedi.