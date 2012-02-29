Kadir İnanır: Bomba gibi döneceğim

T24 - Akciğer kanseri olduğu yönündeki haberlerin ardından konuşan Kadir İnanır, "İyi ki üşütmüşüm, iyi ki doktora gitmişim. O sayede erken yakaladık kitleyi" dedi.
Milliyet'ten Ali Eyüboğlu imzasıyla yayımlanan haber şöyle:
“Kansere yakalandı” haberiyle sevenlerini üzen Kadir İnanır’dan iyi haber var. Hastalık erken evrede yakalanmış durumda ve aktör “Bomba gibi döneceğim ekrana” diyor. Tesadüfe bakın ki, Kadir İnanır’ın akciğer kanseri olduğuna dair haber sevenlerinin yüreğine bıçak gibi saplanmışken ünlü aktör bıçak altına yattı. Dün sabahki ameliyatın uzaktan yakından ilgisi yoktu akciğerle.
İnanır’ın ameliyat olmasının sebebi, acılarına dayanmakta zorluk çektiği bel fıtığı illetinden kurtulmaktı. Prof. Dr. Yunus Aydın’ın yaptığı ameliyattan sonra çıktım İnanır’ın 10’uncu kattaki odasına. Neşesi yerindeydi. Yanında hayat arkadaşı Jülide Kural, arkadaşı Doğan Kalkavan, özel doktoru Osman Bulutlar vardı.
Kadir İnanır, soğuk algınlığı, yüksek ateş ve zatürree şüphesiyle gittiği hastanede yapılan ilk tetkikte akciğerde küçük bir kitleye rastlandığını söyledi ve ekledi: “Bunun üzerine ileri tetkikler yapıldı. İyi ki üşütmüşüm, iyi ki doktora gitmişim. O sayede erken yakaladık kitleyi. Cuma günü kitle, ameliyatla alınacak. Sevenlerim merak etmesin. Sağlığım ve moralim çok iyi. Ahmet Ümit’in senaryosunu yazacağı diziyle bomba gibi döneceğim ekrana.”
Sanatçının bir de mesajı vardı: “Senin aracılığınla bir tavsiyem olacak insanlara. En küçük bir rahatsızlıklarında, ihmal etmesinler doktora gitmeyi. Erken teşhis çok önemli çünkü.”
Doktorundan açıklama
Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ı ameliyat eden Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın, İnanır'ın bel fıtığı problemi olduğunu ve damarlarındaki kanal darlığı nedeniyle ayak bileğinde güçsüzlük bulunduğunu, bu nedenle bu sabah 2 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, “Cuma günü de akciğerlerinde küçük bir operasyon yapılacak. Akciğerde büyük bir problem yok” dedi.
İnanır'ın bugün Okmeydanı'ndaki Memorial Hastanesi'nde geçirdiği ameliyata ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Aydın, ünlü sanatçının hem arkadaşı hem doktoru olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
“Kadir Bey 2-3 haftadır, akciğer enfeksiyonu geçirmişti. O sırada bizim çok öteden beri takip ettiğimiz özel bir problemi de vardı. Bu, bel fıtığı dediğimiz olay. Aynı zamanda kanal darlığı da ayak bileğinde güçsüzlüğe neden olunca, akciğerdeki enfeksiyonu kontrol ettikten sonra, bel fıtığından ameliyat etme kararı aldık. Akciğerlerindeki olay araştırıldı, çok da önemli olmadığına karar verildi. Benim ameliyat yapmama izin verdiler. Bu sabah, 2 saat süren bir ameliyat yaptık. Hem bel fıtığını temizlemiş olduk, hem de kanalını açtık.”
'Her şey yolunda problem yok'
İnanır'ı az önce kaldırıp yürüttüğünü anlatan Prof. Dr. Aydın, “Her şey yolunda, hiçbir problem yok. Bu ameliyatlar, biliyorsunuz mikrocerrahi dediğimiz teknikle yapılıyor. Bu nedenle ameliyattan 3-5 saat sonra hastayı kaldırmamız, 4-5 saat sonra da göndermemiz mümkün oluyor. Ancak kendisinin bir de tansiyon sorunu olduğu için onu bugün burada tutacağız” dedi.
Gazetecilerin, “Cuma günü bir başka operasyon olacağı yönünde duyum aldıklarını” belirtmeleri üzerine de Prof. Dr. Aydın, “Cuma günü de, akciğerlerinde küçük bir operasyon yapılacak. Akciğerde büyük bir problem yok” cevabını verdi.
'Bu durumda kanser demek doğru değil'
Kadir İnanır'ın “Kanser olup olmadığını” soran bir gazeteciye de Prof. Dr. Aydın, “Bu duruma hemen kanser demek doğru değil. Akciğerinde nispeten iyi huylu bir şey çıktı. Eğer ciddi bir şey olsaydı, ameliyat yapmama izin vermezlerdi. Geniş bir akciğer kanseri olmuş olsaydı biz bu ameliyatı yapamazdık. Çok minik bir şey bulundu, bu yüzden ameliyatını yapabildik. Cuma günü Kamil Kaynak, endoskopik bir operasyonla alacak” cevabını verdi.
Bir başka gazetecinin, “İlerisi için bir risk taşıyor mu?” sorusuna yönelik de Aydın, “Hiçbir risk taşımıyor. Aynı, bildiğiniz eski Kadir İnanır. Setlere kısa zamanda dönecek merak etmeyin. Orada bir problem yok” dedi.
Prof. Dr. Aydın, “Anjiyo yapıldı mı?” sorusu üzerine de, anjiyo yaptıklarını, her şey pırıl pırıl olduğu için de bugün ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.
İnanır'ın bugünkü ameliyat nedeniyle bir gün hastanede kalacağını dile getiren Aydın, “Bizim ameliyatımız için bir gün, Kamil beyin incelemelerine göre de 1-2 gün daha kalabilir” diye konuştu.
Bir gazetecinin “Kanser diyebilir miyiz?” sorusunu da Prof. Dr. Aydın, şöyle cevap verdi:
“Hayır. Akciğerinde korkulan küçük hücreli bir şey olmadığını anlamış olduk. Biliyorsunuz akciğerin bazı kanserlerine ameliyat bile yapılmaz. Bu, küçük bir şey, çıkartılacak. Bir problem yok. Biz, kanser kelimesine genel anlamda tümör diyoruz. O bölgede küçük bir şişlik var. Çok küçük, etrafa yayılmamış. Yapılan çalışmalarda da bir problem olmadı. Onu Kamil Kaynak hocamız halledecek. Hepimize geçmiş olsun.”