Kadir İnanır: Bıraksınlar bu işleri; ayıptır, saygısızlıktır!

Oyuncu Kadir İnanır, yönetmen Ali Özgentürk'ün 40 yıl sonra sarf ettiği, "Türkan Şoray, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin sonunda Kadir İnanır’a dönmek istedi" sözleri hatırlatılınca, "Bıraksınlar bu işi, nereden çıkartıyorlar böyle bir şeyin olduğunu!" diyerek tepki gösterdi. İnanır devamında filmin her şeyinin Cengiz Aytmatov'a ait olduğunu belirterek, "Onun dışında konuşmak ayıptır, saygısızlıktır" dedi.

Bir ayakkabıcıdan yaptığı alışveriş sırasında objektiflere yansıyan İnanır, "Filmimiz yakın zamanda vizyona girecek. İçime sinen bir proje olmasaydı yer almazdım" ifadeisini kullandı.

Cengiz Aytmatov'un hatırlatılan sözleri karşısında sinirlenen İnanır şunları kaydetti:

"Bıraksınlar bu işi, nereden çıkartıyorlar böyle bir şeyin olduğunu! O filmin her şeyi Cengiz Aytmatov'a aittir. O film gündeme geldiği zaman ilk Cengiz Aytmatov'a sorulması gerekir. Onun dışında konuşmak ayıptır, saygısızlıktır."